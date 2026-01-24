Tinogasta: liberaron con restricciones a un imputado por lesiones y presunta instigación al suicidio

La jueza de Control de Garantías en feria de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, ordenó la libertad de Cristian Nicolás Sánchez, imputado por lesiones leves doblemente calificadas (por el vínculo y por mediar violencia de género) e instigación al suicidio. La decisión se adoptó pese a que el fiscal de instrucción Germán Quinteros había solicitado la continuidad de la detención.

Qué resolvió la jueza y bajo qué condiciones

La magistrada concedió la libertad con restricciones. Entre las medidas dispuestas, se indicó:

Fijar domicilio .

Permanecer a disposición de la Fiscalía.

No entorpecer la investigación.

Cómo se inició la causa

La causa se originó tras el hallazgo sin vida de una joven de 18 años en una vivienda de Tinogasta. El Ministerio Público Fiscal informó que la investigación continúa en curso, con medidas probatorias en desarrollo.

Investigación en curso

Mientras avanza la recolección de evidencia, la situación procesal del imputado queda sujeta al cumplimiento de las restricciones y a las próximas definiciones que surjan del expediente, en el marco de la feria judicial.