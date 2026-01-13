Juicio por jurado: El proyecto de ley tiene 10 títulos y 91 artículos

Tiene 10 títulos y 91 artículos el proyecto de ley presentad en la Legislatura local para establecer el juicio por jurado en materia penal en la Provincia de Tucumán, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 5,24,75 inciso 12 y 118 de la Constitución Nacional.

Los títulos que tiene este proyecto de ley del legislador radical Agustín Romano Norri son los siguientes:

Título 1: Normas generales.

Título II: Condiciones para ser jurado.

Título III: Formación, publicidad y notificación de las listas de jurados.

Título IV: De la preparación del juicio por jurado.

Título V: De la integración del tribunal de jurados.

Título VI: De los derechos y deberes del jurado.

Título VII: Reglas durante el juicio.

Título VIII: Clausura del debate, instrucciones, deliberaciones y veredicto.

Título IX: Del control de la sentencia.

Título X: Normas operativas.