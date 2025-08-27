Investigación en Las Cejas: Jaldo afirmó que “No hay impunidad para nadie”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la situación de la comuna de Las Cejas y remarcó que las autoridades de la localidad deberán responder ante la justicia por las acusaciones que se investigan.

“En Tucumán se acabó la impunidad”

El mandatario provincial fue contundente al expresar que la Justicia provincial y, de ser necesario, la federal, deben actuar: “La justicia provincial o nacional, si es necesaria, federal, tiene que actuar hasta las últimas consecuencias. Y tiene que sacar las conclusiones y hacer las investigaciones necesarias”.

En ese sentido, advirtió: “En Tucumán se acabó la impunidad, no hay impunidad para nadie, que nadie se equivoque, que nadie se confíe. Porque el peso de la ley les va a llegar, como está llegando hoy a muchas personas que se creían con impunidad”.

Orden y cumplimiento de la ley

Jaldo recordó que su gestión impulsó medidas firmes contra el delito: “Usurpaban y nadie iba preso, nosotros metimos preso gente. Se cometía delitos, nadie iba preso, nosotros hemos puesto presa a mucha gente. Nosotros vamos a seguir poniendo orden en la provincia”.

Las Cejas bajo investigación

Respecto a la comisionada comunal, Cristina Contreras, el gobernador señaló: “La comuna de Las Cejas, la comisionada tiene que dar las explicaciones que la justicia pida. Se tiene que poner a disposición de la justicia. Y la justicia seguramente tendrá que aclarar qué es lo que ahí está sucediendo o no”.

Finalmente, concluyó que serán los fallos judiciales los que definan la situación: “En definitiva, hasta acá, los vecinos hablan. Gracias a la democracia todos pueden hablar, todos pueden opinar y respetamos las opiniones. Pero la única verdad es la realidad y esa realidad es el fallo que va a dar la justicia. En este caso provincial y, si hay algún caso que sea federal, seguramente la justicia federal también va a actuar”.