En las provincias que se aplica el juicio por jurado

En otros párrafos del proyecto de ley para aplicar el juicio por jurado, el legislador Agustín Romano Norri remarcó que “en estos últimos años, el juicio por jurado dejó de ser una experiencia aislada o experimental. Lo que comenzó como una iniciativa, casi solitaria, en provincias como Neuquén y Buenos Aires, se extendió progresivamente a numerosas jurisdicciones del país, entre ellas Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Rio Negro, Chubut, San Juan, Catamarca y la ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin dejar de mencionar el proceso de transformación que transita la provincia de Córdoba”.

Precisa que “la experiencia acumulada en estas jurisdicciones demuestra que el juicio por jurado no solo es viable, sino que fortalece la legitimidad del sistema penal, promueve la transparencia y acerca la justicia a la ciudadanía”.

Luego indica que “en este contexto, cabe preguntarse porque volver a presentar un proyecto que fue elaborado hace 7 años. La respuesta es clara: porque no se trata de un texto concebido en una pieza cerrada, rígida o inmodificable, sino como una base solidad y probada sobre la cual iniciar un proceso amplio, participativo y plural“.

“Desde la oposición, este proyecto busca contribuir de manera constructiva a una iniciativa que se considera fundamental para el fortalecimiento institucional de la provincia, aportando una herramienta normativa que permita abrir el debate y avanzar de manera consensuada”.

Finalmente dice que se debe discutir e invitar para el debate a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia; el Ministerio Público Fiscal; el Ministerio Pupilar y de la Defensa; la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial; el Colegio de Abogados; Las facultades de Derecho de las nuestras universidades y las organizaciones de la sociedad civil especializada en la materia, así como a expertos y académicos que deseen aportar su experiencia y conocimiento de manera desinteresada.