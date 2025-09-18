El Poder Judicial se refuerza con siete designaciones

Este miércoles, el Palacio de Tribunales fue escenario del acto de Juramento de Ley de siete nuevos magistrados que se incorporan al Poder Judicial de Tucumán. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, acompañado por los vocales Antonio Estofán, Claudia Sbdar, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos.

El evento contó además con la participación del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; la representante del Ministerio Público Fiscal, Estela Giffonielo; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; y los secretarios Mario Racedo (Derechos Humanos y Justicia) y Daniel García (Acción Política y Comunitaria).

Los magistrados que asumieron son: Silvia Karina Lescano de Francesco (Capital), Gabriela Marta Soledad Argañaraz (Capital), Sandra Marcela Acosta (Capital), Ramón Agustín Vidal (Capital), Valeria Susana Castillo (Concepción), Luciana Eleas (Concepción) y Mabel Elizabeth Moreira (Monteros).

El ministro Regino Amado subrayó la importancia de estas designaciones como parte de un plan integral: “Hoy se cubrieron siete cargos en materia de familia, que es donde más causas pendientes existen. Tenemos alrededor de 50 ternas y el gobernador Osvaldo Jaldo, en contacto permanente con la Corte Suprema, irá designando nuevos jueces en función de las necesidades reales”.

El funcionario recordó que Tucumán avanza en un proceso de modernización del Poder Judicial, acompañado por la digitalización de procesos, la actualización de códigos procesales y la ampliación de infraestructura, como la reciente inauguración del segundo tramo de la cárcel de Benjamín Paz.

“Todos los poderes del Estado trabajan con autonomía, pero con un objetivo común: brindar mayor tranquilidad a los tucumanos y garantizar un acceso a la justicia más ágil y eficiente”, remarcó Amado.