El ciclo de Cine Debate Federal titulado: “El acceso a justicia en las adolescencias: el rol de los adultos y las instituciones”, que se realizará el miércoles 20 de agosto, de 16 a 18 horas, de manera virtual, a través de la plataforma Zoom. El encuentro es organizado por la Oficina de Derechos Humanos y Justicia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Se informó oficialmente que “la actividad forma parte de una nueva edición del Encuentro Nacional sobre Acceso a Justicia, coordinada por la Dirección de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales.

Estos encuentros, iniciados en 2022,tienen como objetivo promover el diálogo federal entre referentes de todo el país que trabajan en el “acceso a justicia como un derecho fundamental”.

Además subrayaron que “en esta oportunidad, la propuesta abordará el acceso a justicia en las adolescencias, sus derechos, responsabilidades y posibilidades, así como las tensiones y desafíos de las personas adultas y las instituciones en los contextos actuales. Para promover la reflexión, se proyectarán fragmentos de la serie “Adolescencia”, que servirán como disparadores del debate”.

La convocatoria está destinada a “a equipos técnicos y profesionales de distintas áreas que deseen aportar sus experiencias y puntos de vista para enriquecer el intercambio y promover una mirada federal”.

Los interesados en participar para más información o consultas, se pueden escribir un correo electrónico a direccionpajdu@jusbaires.gob.ar