Una tarde ideal para corazones solidarios: imperdible propuesta de fitness, en Jujuy

Un breve pero emotivo mensaje circula por las redes sociales convocando al público jujeño a ser parte este lunes feriado en una actividad que tendrá como figuras centrales a los integrantes del Instructorado Cuore Fitness de San Salvador de Jujuy: es la Master Class Solidaria denominada “Mueve tu cuerpo y activa tu corazón” que tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a solventar gastos que afrontan pacientes en tratamientos oncológicos.

El evento solidario tendrá lugar esta tarde a partir de las 17:00 en el Multi Espacio del barrio Mariano Moreno de esta capital, donde el valor de la entrada será de $5.000.

Pieza gráfica que invita a la Master Class Solidaria de este lunes en San Salvador de Jujuy.

“Hoy necesitamos de vos. Estamos acompañando a Ivana y Emi, están atravesando tratamientos oncológicos con muchos esfuerzos y necesitan nuestra ayuda”, convocan los responsables de la organización de la tarde solidaria.

En particular señalan que “Ivana debe viajar a Córdoba para continuar su tratamiento contra el cáncer de cuello uterino”, en tanto que “Emi fue operada en el hospital Garrahan” de Buenos Aires “por un tumor maxilofacial y continúa con controles post quirúrgicos”.

El equipo del Instructorado Cuore Fitness es un reconocido grupo de trabajo que además de ser frecuente invitado a programas de televisión en la ciudad para promocionar un estilo de vida saludable, está permanentemente llevando su atractiva propuesta -que combina actividad física, música, baile y confraternidad- a los barrios y también a distintas ciudades del interior provincial.

El Multi Espacio del barrio Mariano Moreno será nuevamente escenario esta tarde desde las 17:00 de una actividad saludable y solidaria convocada por el Instructorado Cuore Fitness.

En cuanto a la invitación “Mueve tu cuerpo y activa tu corazón” para este lunes, los “profes” de Cuore Fitness dicen que “organizamos este evento solidario para recaudar fondos y darles una oportunidad, esperanza y amor a Ivana y Emi”, y afirmando con acierto que “cada aporte suma, cada gesto cuenta, cada corazón ayuda”, dejan abierta la posibilidad de que quienes no puedan asistir a la Master Class Solidaria y deseen colaborar, lo hagan aportando mediante transferencia al alias CUORE.SOLIDARIO, por cuanto “juntos podemos cambiarles el día, el mes… y la vida”.