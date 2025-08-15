Una iniciativa empresarial promueve oportunidades genuinas de empleo para personas con discapacidad

Tomando como base “el compromiso de crear trabajo como puente de transformación social”, más de un centenar de empresas “que dan oportunidades de desarrollo” están “construyendo caminos” hacia “personas con talento que muchas veces no pueden acceder a las oportunidades del mercado laboral”.

Así definió la presidenta de Fundación Macro, Constanza Brito, el espíritu del Bootcamp de Software Testing, una iniciativa que busca promover la inclusión socio laboral de personas con discapacidad, en el sector tecnológico.

Se trata de un programa de formación intensiva y acelerada implementado por Banco Macro, Incluyeme.com y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con el propósito de impulsar la transformación social y promover la equidad, combinando educación, innovación y trabajo articulado entre el sector privado, universidades y organizaciones sociales para generar oportunidades laborales reales de personas con discapacidad.

El evento tuvo lugar en el auditorio de Torre Macro y participaron las personas graduadas, autoridades de la UTN -Facultad Regional Buenos Aires-, colaboradores de Banco Macro, representantes de Incluyeme.com, además de de empresas y organizaciones comprometidas con la inclusión laboral.

Esta semana se realizó el acto de cierre del programa, que otorgó 32 becas y a su término se alcanzó el 90% de aprobación.

“Este Bootcamp representó una experiencia concreta de colaboración intersectorial con impacto social, un ejemplo de cómo el compromiso, la tecnología y la educación pueden ser herramientas para reducir brechas de acceso al empleo”, se dijo en la ceremonia que tuvo lugar en el auditorio de Torre Macro, en CABA, con la presencia de las personas graduadas, autoridades de la UTN -Facultad Regional Buenos Aires-, colaboradores de Banco Macro, representantes de Incluyeme.com, además de empresas y organizaciones comprometidas con la inclusión laboral.

EMPLEO ES TRANSFORMACIÓN SOCIAL

“Este ‘bootcamp’ que hoy nos reúne nos compromete a generar empleo genuino. Hoy Banco Macro y más de cien empresas que se han acercado, toman el compromiso de crear trabajo como puente de transformación social. Estamos construyendo caminos entre empresas que dan oportunidades de desarrollo y personas con talento que muchas veces no pueden acceder a las oportunidades del mercado laboral", aseguró Constanza Brito, presidenta de Fundación Macro.

“Este ‘bootcamp’ habla de la cultura de la organización, porque la cultura es lo que se hace, no lo que se dice. Acá en Macro hacemos, y este es un ejemplo de ello”, afirmó por su parte Mercedes Bembibre, gerenta de Recursos Humanos de Banco Macro.

“Esto demuestra que la tecnología, la educación y el trabajo articulado entre empresas, universidades y organizaciones sociales pueden convertirse en motores de la transformación social”, completó.

UNA FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD

El Bootcamp de Software Testing es una iniciativa de formación tecnológica dirigida a personas con discapacidad, con un proceso que en esta oportunidad tuvo una duración de cinco meses.

El plan de trabajo incluyó la planificación del proyecto, la convocatoria y selección de participantes y una cursada intensiva orientada a la formación técnica y al fortalecimiento de la empleabilidad.

Banco Macro, Incluyeme y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) celebraron el cierre del Bootcamp de Software Testing.

Además del temario de formación técnica dictado por la UTN, se trabajó habilidades blandas en talleres facilitados por personas voluntarias de Banco Macro que abordaron temas como comunicación asertiva, metodologías ágiles, funcionamiento del área de IT en la entidad, orientación para la confección de curriculum y entrevistas laborales.

A esto se sumó un taller de educación financiera en el marco del programa “Cuentas Sanas” de Banco Macro, como también se ofreció a cada becario tres horas de mentoría a cargo de 32 colaboradores voluntarios del área de tecnología de Banco Macro, a la vez que recibieron capacitación y seguimiento de Incluyeme.com durante todo el proceso.

Cabe señalar que Incluyeme.com es una empresa social que promueve la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, apoyando a empresas en el desarrollo de programas de diversidad y cultura inclusiva.

Con presencia en 14 países de Latinoamérica, ha trabajado con más de 700 empresas, facilitando la inclusión laboral de más de 3.900 personas con discapacidad y cuenta con una base de más de 250.000 personas registradas en su portal de empleo.

INICIATIVA ABIERTA A MÁS EMPRESAS

En un pasaje de la ceremonia de cierre se hizo referencia a que finalizado el Bootcamp de Software Testing, Banco Macro promueve activamente la generación de oportunidades de empleo para todos los egresados de la formación.

En el Bootcamp de Software Testing se otorgaron 32 becas.

Con ese fin es que la entidad está realizando entrevistas para incorporar a egresados en sus equipos de tecnología, a la vez que llama a organizaciones aliadas a sumarse para dar mayor visibilidad a los perfiles formados y ampliar sus oportunidades de inserción laboral.

En este marco, la entidad dijo que convoca, impulsa y financia a otras compañías para ser parte de este proyecto, al cual para sumarse sólo se deberá enviar un mensaje al correo fundacion@macro.com.ar expresando ese interés.

“Banco Macro refuerza su compromiso estratégico con la diversidad, la equidad y la inclusión, a través de esta iniciativa que une a empresas, universidades y organizaciones sociales con un objetivo común: generar oportunidades reales de empleo para personas con discapacidad”, resumió la gerenta de Recursos Humanos, Mercedes Bembibre.