Una denuncia anónima condujo a desbaratar un bunker narco en un popular barrio de Jujuy

Un allanamiento realizado en un domicilio del barrio Campo Verde, en la zona de Bajo La Viña, en San Salvador de Jujuy, tuvo un saldo positivo por cuanto finalizó con el secuestro de estupefacientes y elementos de relevancia para la causa, además de significar la desarticulación de un bunker narco cuyo funcionamiento causaba alarma entre el vecindario por las implicancias y derivaciones que implica la actividad del narcotráfico.

Una fuente del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Provincia de Jujuy confirmó que el procedimiento tuvo como origen una denuncia anónima de un vecino del sitio cuya ubicación precisa no fue proporcionada por las autoridades.

El exitoso operativo fue resultado de un trabajo conjunto de funcionarios del MPA con la Dirección de Narcotráfico de la Policía de la Provincia.

Según se informó, como resultado del procedimiento se registró la incautación de “elementos vinculados a la actividad investigada” tales como dosis de cocaína y marihuana, y dinero en efectivo -lo cual no fue cuantificado por la fuente-, como también teléfonos celulares, balanzas de precisión e incluso un arma blanca.

DENUNCIAS ANÓNIMAS, UNA FORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El informe oficial señala que “este operativo pone de relieve la importancia del trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación y las fuerzas policiales especializadas, así como el rol fundamental de la participación ciudadana a través de denuncias anónimas, que permiten intervenir de manera eficaz frente a situaciones que afectan la seguridad y la convivencia en los barrios”.

En ese sentido, la Coordinación de Comunicaciones y Ceremonial del MPA aportó la referencia de que el organismo dispone de diferentes canales por los cuales la ciudadanía puede realizar denuncias de forma segura y confidencial referidas a narcotráfico e incluso cuando es víctima de delitos.

El propósito de esas herramientas -resaltó la Coordinación- es “trabajar de manera articulada con la Policía de la Provincia y junto a la comunidad, brindando respuestas concretas frente al delito y fortaleciendo la seguridad ciudadana”.

Dichos medios son los siguientes:

Buzones de denuncias habilitados en distintos puntos de la provincia.

Página web oficial https://denuncias.mpajujuy.gob.ar/

Códigos QR disponibles en dependencias y espacios públicos.