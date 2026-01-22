Una alianza de dos gigantes potencia la digitalización de servicios financieros en el país

El área de Marketing de la División Jujuy de Banco Macro informó que la entidad acaba de firmar con Telecom Argentina un acuerdo por el cual el banco adquiere el 50% de Personal Pay, la billetera digital de Personal. La operación fue valuada en 75 millones de dólares y apunta a fortalecer la presencia de ambas compañías en el ecosistema fintech argentino.

“Con esta nueva adquisición Banco Macro amplía su portafolio de negocios en la Argentina y potencia su llegada a más clientes, a través de una propuesta de valor innovadora y alternativa, a la vez que muestra una vez más la vocación de crecimiento del Banco y su férreo compromiso con el país”, dijo el presidente de Banco Macro, Jorge Brito.

Jorge Brito, presidente de Banco Macro.

“Dar este paso junto a un socio como Telecom Argentina nos da mucho gusto y nos llena de entusiasmo y confianza respecto a lo que podemos lograr juntos”, agregó.

El acuerdo se enmarca en una tendencia global de integración entre entidades bancarias y plataformas tecnológicas, orientada a generar nuevas propuestas de valor para los usuarios y a facilitar el acceso a servicios financieros en distintos segmentos del mercado.

En ese plano, en representación de Telecom, el CEO de Personal, Roberto Nobile, resaltó que “esta operación es parte del crecimiento estratégico que nos propusimos para la vertical fintech del ecosistema de servicios de Personal, y que se consolida con base en soluciones digitales relevantes para la vida de nuestros clientes. Sin dudas, este sólido paso en el mercado fintech argentino ratifica nuestro compromiso con el desarrollo del país, su economía y su gente, y marca un nuevo horizonte para el fortalecimiento de la posición regional de la compañía”.

UNA SUMA DE CAPACIDADES

Al momento de hacer oficial el anuncio las empresas coincidieron en señalar que la integración de capacidades busca potenciar la personalización de servicios, promover la inclusión financiera y facilitar el acceso a herramientas digitales a un universo más amplio de usuarios.

De esa manera, el CEO de Banco Macro, Juan Parma, consideró que la alianza responde a una estrategia de expansión basada en modelos de negocio complementarios.

“Como parte de nuestro plan de negocios -explicó-, además del desarrollo y crecimiento de Banco Macro en sí mismo, también buscamos ampliar nuestro ecosistema de actuación a través de nuevos modelos de negocio ganadores con los socios adecuados. Juntar fuerzas con Telecom Argentina para desarrollar Personal Pay es sin dudas la mejor opción para hacerlo, combinando la practicidad de una billetera digital, con una oferta de servicios ampliada y respaldada por un banco líder. Esto nos permitirá crear ofertas de valor únicas en el mercado para la vasta base de clientes de Personal”, resumió.

Por su parte, el CEO de Personal Pay, Martín Heine, haciendo un análisis similar valoró que “este nuevo hito en la historia de Personal Pay inicia una nueva etapa para nuestro negocio” por cuanto ”tomar lo mejor del mundo banca y fintech para acelerar el crecimiento de Personal Pay, permite volvernos más competitivos y relevantes. Así reafirmamos nuestro desafío de seguir fortaleciendo una billetera digital que acompañe la evolución de las finanzas en el país y la región, y se convierta en la opción principal para nuestros clientes”, remarcó.