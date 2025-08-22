Un verdadero semillero de talentos en Jujuy: Premio Ledesma de Arte Infantil

Estupenda respuesta tuvo la convocatoria del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025, que organizado por la empresa Ledesma junto al Ministerio de Educación de Jujuy recibió más de 600 trabajos realizados por pequeños artistas que concurren a escuelas de nivel primario de toda la provincia, lo cual confiere al concurso un carácter de verdadero semillero de talentos en la región.

Los de la alumna Iris Jazmín Illesca de la Escuela n° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero” de esta capital y el docente Hugo Daniel Arjona son los nombres más destacados en esta edición.

Abierto a alumnos de entre 9 y 12 años de edad escolarizados en establecimientos públicos o privados de toda la provincia, este año el Premio tuvo un total de 642 trabajos inscriptos desde numerosos puntos del territorio.

El jurado integrado por Carolina Inés Franco, Facundo Delfín Cañazares Undiano y Alejandro Nahuel Condorí, seleccionó las piezas ganadoras de acuerdo al criterio estético y los criterios de presentación expresados en las bases y condiciones del concurso.

Las obras debían ser originales de la disciplina pintura, y que aplicaran a cualquiera de las siguientes técnicas: óleo, témpera, acrílico, acuarela, lápices de colores en sus diferentes tipologías, collages o combinaciones de ellas.

LA DIFÍCIL TAREA DEL JURADO

El jurado estuvo integrado por los ganadores del Premio Ledesma de Artes Visuales 2025, los artistas Facundo Delfín Cañazares Undiano (Gran Premio NOA) y Carolina Inés Franco (primer premio); y el artista Alejandro Nahuel Condorí. La selección de obras se realizó en la Sala n° 5 del Complejo Ministerial sede del Ministerio de Educación de la provincia.

El veredicto del jurado fue el siguiente:

Primer Premio: Iris Jazmín Illesca – Escuela n° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero” de San Salvador de Jujuy.

Premio Estímulo a la enseñanza de las artes visuales: profesor Hugo Daniel Arjona.

Segundo Premio: Valentino Paz - Escuela n° 207 “Armando Pío Martijena” de Palpalá.

Tercer Premio: Morena Aylin Durán - Escuela n° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”

Cuarto Premio: Abril Ángeles Armella - Escuela n° 321 “Provincia de Buenos Aires” de San Salvador de Jujuy.

El jurado otorgó también menciones especiales a los alumnos Gustavo Casimiro de la Escuela n° 462, de Cuesta de Lipán –Tumbaya; José Ernesto Rey Campero, del Colegio Los Lapachos; Ximena Abigail Molina, de la Escuela n° 468 del barrio Alto Comedero, San Salvador de Jujuy; Tiara Jazmín Cruz, de la Escuela n° 418 “Eva Perón” de San Salvador de Jujuy; Jonatan Gamaliel Ortega, de la Escuela n° 8 “Escolástico Zegada” de San Salvador de Jujuy (mención técnica); y Morena Luciana Valdiviezo, de la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti” de San Salvador de Jujuy.

ENTREGA DE PREMIOS Y EXHIBICIÓN DE OBRAS

Para acompañar el anuncio de los ganadores estuvieron presentes en el acto en el Ministerio de Educación la coordinadora de Cultura de la empresa Ledesma, licenciada Leonor Calvó; y en representación de la Modalidad Artística del Ministerio de Educación los docentes Verónica Ruiz, integrante del equipo técnico, y Gustavo Zingarielo, personal administrativo.

Se informó en la ocasión que la entrega de premios a los niños cuyos trabajos fueron seleccionados se realizará el miércoles 10 de septiembre en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA) -ubicado en Alvear 534 de la capital jujeña-, ceremonia en la que también se dejará inaugurada la muestra de las obras ganadoras del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025.