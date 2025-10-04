Un “Lobo” jujeño hambriento de puntos quiere llegar con envión positivo al Reducido

Gimnasia y Esgrima de Jujuy no solo piensa en el Reducido, sino en darse una pequeña alegría en el cierre de la etapa regular. Desde las 15:30 de este domingo, el “Lobo” jujeño se presentará en el estadio “23 de Agosto” para enfrentar a Chacarita Juniors por la fecha 34 de la Zona B de la Primera Nacional de la AFA.

El duelo, que definirá la posición en que quedarán en la tabla los “albicelestes” y por ende como será su devenir en la programación de la siguiente fase, será dirigido por Felipe Viola y se podrá ver en vivo por la plataforma TyC Sports Play.

Por estas horas, Matías Módolo tiene más incógnitas que certezas a la hora de armar el equipo titular que buscará los tres puntos este domingo jugando de local.

Golpeado tras una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas, el elenco del técnico Matías Módolo afrontará este choque con el alivio de haber asegurado su lugar en el octogonal donde peleará por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Sin embargo, el objetivo inmediato está claro: ganar en casa para cerrar la fase regular con otra cara y escalar en la tabla para obtener una mejor ventaja deportiva en el cruce eliminatorio.

EL PRESENTE NEGATIVO DEL “LOBO” JUJEÑO

Gimnasia de Jujuy atraviesa su momento más irregular del campeonato. Después de haber peleado los primeros puestos durante gran parte del torneo, el equipo del entrenador Módolo se desinfló en la recta final y quedó en el quinto lugar, con 54 puntos, detrás de Gimnasia de Mendoza, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto.

Sin chances de alcanzar el primer puesto desde la fecha pasada, el plantel se enfoca en recuperar confianza y ritmo futbolístico antes del inicio del Reducido. La misión no será sencilla, ya que el grupo carga con un desgaste importante y varias bajas sensibles.

Por eso, Módolo deberá decidir si apuesta por cuidar a algunos titulares clave o si pone lo mejor que tiene para cortar la mala racha y reencontrarse con su gente en el estadio “23 de Agosto”. Todo indica que el “once” se definirá minutos antes del inicio del partido.

Necesitando sumar para llegar con ventaja al Reducido, los jugadores del “Lobo” jujeño saben que afrontarán un duro encuentro ante el “Funebrero” en el “23 de Agosto”.

En frente tendrá a un Chacarita que llega al norte sin margen de error. Necesita sumar para mejorar su ubicación y, si se dan resultados a su favor, entrar con lo justo al Reducido.

El “Funebrero” viene de igualar contra el puntero Gimnasia de Mendoza en casa y suma 49 unidades, a dos puntos del último equipo en ingresar a la zona de lucha por el segundo boleto a la primera división.

LA ESTADÍSTICA ENTRE VIEJOS CONOCIDOS

El historial entre ambos contendientes de este domingo es parejo: en 34 enfrentamientos oficiales, Gimnasia de Jujuy ganó 11 veces, Chacarita 10, y empataron en 13 oportunidades.

El último cruce fue en la fecha 17 del actual campeonato, en San Martín (Buenos Aires), donde el “Lobo” de Jujuy se impuso por 1 a 0 con gol de Alejandro Quintana.