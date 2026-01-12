Un chico de 13 años manejaba ebrio una combi, chocó y murieron doce miembros de su familia

Al menos doce personas, miembros de una misma familia, fallecieron este lunes en Bolivia al chocar una combi contra un árbol en una carretera en el oriente del país, cerca de la frontera con Brasil.

El suceso ocurrió en la madrugada en la ruta Bioceánica, en el tramo que une las poblaciones de Puerto Quijarro con Puerto Suárez, a 641 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, informó la Policía de Bolivia.

La información preliminar que se maneja es que el hecho se produjo debido al estado de ebriedad del conductor, un adolescente de 13 años, que conducía el vehículo en el que regresaba toda su familia después de participar en una fiesta de 15 años.

El choque de una combi contra un árbol en una ruta boliviana dejó doce fallecidos, entre los que hay siete menores de edad. Las demás víctimas tenían entre 19 y 59 años.

El adolescente se salió de la carretera y chocó el minibus contra un árbol que segundos después cayó encima del vehículo, aplastando a la mayoría de los pasajeros, según el reporte policial.

“Estamos recolectando todos los indicios para determinar la causa del accidente, por ahora hemos trasladado a once personas fallecidas”, dijo uno de los jefes policiales de la unidad de Tránsito, a cargo de la investigación.

Sin embargo, desde el hospital “Príncipe de Paz” confirmaron más tarde el fallecimiento de una adolescente, que se suma a los adultos y al menos cuatro menores que murieron en el lugar del accidente.

Los heridos fueron internados en el hospital de Puerto Quijarro debido a su estado delicado, mientras que otros fueron llevados hasta la ciudad de Corumbá, en Brasil, por la gravedad de sus lesiones.

FAMILIARES RECHAZAN AUTOPSIAS

Los familiares de los fallecidos llegaron hasta la morgue de la población de Puerto Quijarro para reconocer los cuerpos y no permitieron su traslado a la ciudad de Santa Cruz, donde estaban previstas las autopsias correspondientes por ley, según informaron medios locales.

Los sobrevivientes de la tragedia fueron llevados al hospital de la localidad boliviana de Puerto Quijarro, que se encuentra a unos 600 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.

La unidad de Tránsito de Puerto Quijarro se quedó en el lugar del accidente para levantar el vehículo siniestrado, que quedó destrozado.

Los hermanos de algunos fallecidos pidieron a la población de Puerto Quijarro que les ayuden a pagar los ataúdes para que sus familiares sean enterrados, debido a que “carecen de recursos económicos”.

Los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.400 decesos y unos 40.000 heridos y se deben en su mayoría a fallas humanas que pueden prevenirse, según datos oficiales.

Con información de EFE.