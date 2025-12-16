Última escala en La Rioja: Jujuy Básquet va por la recuperación ante Amancay, en la Liga Argentina

Después de un cierre ajustado y con sabor amargo ante Fusión Riojana, Jujuy Básquet afronta este martes una nueva prueba fuera de casa y la última del año. Desde las 21:30 el conjunto dirigido por Guillermo Tasso visita a Amancay de La Rioja en la cancha del Club Atlético Riojano, por la undécima fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

El encuentro aparece como una buena oportunidad para los “Cóndores” de dejar atrás la derrota del domingo en tiempo suplementario y cerrar la gira sumando puntos para mejorar su posición en el clasificador.

UN TROPIEZO QUE DEJÓ SEÑALES POSITIVAS

La caída 103-94 ante Fusión, tras un suplementario adverso, dejó sensaciones encontradas. Jujuy Básquet mostró carácter, pasó por momentos de buen juego y llegó a manejar ventajas en el último cuarto, pero no logró sostenerlas en el cierre. La falta de efectividad en los cinco minutos extra terminó inclinando la balanza a favor del local.

El equipo de Guillermo Tasso (foto) llega en crecimiento sostenido, tras un inicio irregular y con señales positivas en sus últimas presentaciones.

Más allá del resultado, el rendimiento volvió a reflejar una versión competitiva del equipo, con pasajes de solidez defensiva y variantes ofensivas que lo mantuvieron en partido hasta el final.

AMANCAY, UN DESAFÍO DIRECTO EN LA TABLA

El duelo ante Amancay adquiere valor no solo por el contexto de la gira, sino también por la paridad en la Conferencia Norte.

El conjunto riojano se mantiene en los puestos altos con siete triunfos en once presentaciones, mientras que Jujuy Básquet llega con un registro equilibrado de cinco victorias y cinco derrotas, ubicado en la mitad de la tabla.

Para los “Cóndores”, sumar en La Rioja significaría no solo recuperarse anímicamente, sino también afirmarse en una zona donde varios equipos mantienen números similares y cada victoria pesa.

UN AÑO DE MENOR A MAYOR PARA JUJUY BÁSQUET

El recorrido de Jujuy Básquet en esta primera parte de la temporada fue de crecimiento progresivo. Tras un inicio irregular, con dificultades para sostener rendimientos y cerrar partidos, el equipo fue encontrando respuestas en la rotación, mejoró su identidad defensiva y sumó triunfos importantes que le permitieron acomodarse.

Jujuy Básquet buscará cerrar su gira en La Rioja con una victoria que le permita afirmarse en la tabla de la Conferencia Norte.

Las victorias ante Bochas en Colonia Caroya, Córdoba, y frente Colón de Santa Fe en el estadio “Federación” jugando de local, marcaron un punto de inflexión, mostrando a un equipo más sólido y confiado.

Aunque todavía persisten altibajos, especialmente en lapsos de algunos cuartos, desde el seno de Jujuy Básquet dicen que el balance general de lo hecho hasta ahora es positivo y refleja una evolución clara respecto al arranque. Tras el receso por las fiestas de fin de año se verá cómo los “Cóndores” encaran el 2026.