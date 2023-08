Tras varias horas de furia, el viento “norte” dio un respiro a la noche en Jujuy

Registros termométricos que superaron los 33°C y fuertes vientos que azotaron desde la madrugada el sur del territorio jujeño sorprendieron este martes a la población, que se vio afectada por la voladura de techos, caída de árboles y postes de cableado, además de producirse incendios de pastizales y cortes de energía eléctrica que en algunos casos se prolongaron por algunas horas.

“En zona de esta capital desde la madrugada se trabajó en conjunto con personal de Defensa Civil y de Manejo del Fuego para evitar la propagación de algunos incendios provocados por la quema de basura”, dijo el comisario Juan Jiménez, titular de la Dirección General de Bomberos de la Policía de la Provincia.

En la periferia de la capital jujeña se desataron algunos focos de incendio de pastizales en la madrugada, potenciados por el "viento norte". Foto: Vía Jujuy

“Muchas veces la gente quema basura y la deja ahí que se queme. Ahora con el viento norte (el fuego) se propaga de forma rápida, y teniendo en cuenta que hay vegetación seca, es peor. Esto puede llegar a la zona de los cerros o hasta las yungas”, advirtió el funcionario.

Los efectos del fenómeno meteorológico comenzaron a ser reportados por vecinos de numerosos sectores y atendidos por cuadrillas de la Coordinación de Defensa Civil provincial y dotaciones de bomberos voluntarios y de la Policía.

“Los lugares donde hubo focos (de fuego) fueron Lozano, Yala, cerro Las Rosas, zonas de la Ruta 66 y de Alto La Viña”, describió el Director General de Bomberos, apuntando que hasta pasado el mediodía se había registrado “ocho incendios de mediana envergadura, los cuales ya fueron controlados por las dotaciones de bomberos”.

Las ráfagas de viento “norte” -como se denomina en Jujuy a esta potente masa de aire caliente- comenzaron a sentirse en la madrugada y continuaron durante la mañana con igual intensidad causando daños en algunos barrios que incluso se quedaron sin energía eléctrica. El servicio volvía de manera intermitente, según menguaban o arreciaban las ráfagas.

ÁRBOLES CAÍDOS Y CORTES DE ENERGÍA

Entre otros numerosos episodios, el viento provocó la caída de un árbol sobre una escuela primaria del barrio San Pedrito y cortó el cable de energía eléctrica, lo que obligó a las autoridades del establecimiento a suspender el dictado de clases en el turno mañana.

“Una parte del árbol cayó contra las rejas y produjo el corte en la electricidad y muchos padres que todavía estaban (en el edificio) retiraron a sus hijos”, dijo la directora de la escuela n° 14 “Juan Bautista Alberdi”, Raquel Vargas, quien añadió que no hubo lesionados.

Directivos de la institución educativa denunciaron el inconveniente a la empresa prestadora del servicio y también dieron parte al sector de mantenimiento del Ministerio de Educación de la provincia, en busca de respuestas para la solución del problema.

Fuego en pastizales y la voladura de techos y cubiertas fueron parte de los efectos del "viento norte" que agobió a los jujeños este martes. Foto: Vía Jujuy

Antes, un colegio privado de Bajo La Viña ya había comunicado a los padres del alumnado que no habría actividad en el establecimiento debido al corte del suministro de energía eléctrica, mientras que no muy lejos de allí, en el barrio Higuerillas, un árbol frondoso cayó sobre una casa y un vehículo particular estacionado a pocos metros. Afortunadamente hubo solo daños materiales.

“Es un viento generalizado que afectó a varias localidades de la provincia causando la caída de postes de luz, de árboles y dejó sin el servicio de energía eléctrica a algunos barrios”, apuntó el coordinador de Defensa Civil, Jorge Cruz.

Es habitual en esta época del año que sople en la provincia el “viento norte”, un flujo cálido y seco que viene acompañado de ráfagas, lo que genera una baja de la presión atmosférica en el ambiente.

Hasta el atardecer se sucedían episodios de incendios de pastizales en las afueras de la ciudad, favorecidos por la sequedad del ambiente y la alta temperatura. Foto: Vía Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado una temperatura máxima de 36°C con cielo parcialmente nublado y ninguna probabilidad de lluvias.

Para la jornada del miércoles se espera en Jujuy una mínima de 8°C y una máxima de 34°C, con cielo parcialmente nublado.

Dadas esas condiciones, el comisario Jiménez expresó una serie de recomendaciones como suspender la quema de pastizales y/o basura durante los periodos ventosos a fin de “evitar que se produzcan incendios que puedan descontrolarse”, asegurar las chapas de los techos, mantener las ventanas bien cerradas, retirar macetas de los balcones, “y lo principal: no encender fuego a cielo abierto”, insistió.