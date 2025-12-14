Todavía saboreando dos victorias consecutivas, Jujuy Básquet juega hoy en La Rioja

En la “Tierra de los Caudillos”, Jujuy Básquet no quiere quedar subordinado frente a Fusión Riojana, por lo que esta noche, en la puesta en marcha de su última gira del año en la Conferencia Norte de La Liga Argentina, desde las 21:30 tendrá su duelo por la décima fecha del certamen, en un encuentro que será arbitrado por Sergio Tarifeño y Martín Pietromonaco, con Roberto Smith como Comisionado Técnico.

DULCES DE VICTORIA, LOS “CÓNDORES” BUSCAN OTRA DOBLE ALEGRÍA

Los “Cóndores” llegan en alza tras encadenar dos victorias consecutivas: primero ante Bochas Sport en Córdoba y luego en el estadio “Federación” frente a Colón de Santa Fe, en lo que fue su última presentación como local del año.

El equipo de Guillermo Tasso llega en alza tras las victorias ante Bochas Sport en Córdoba y Colón de Santa Fe como local.

Con mejoras evidentes en su producción colectiva, el equipo jujeño buscará sostener ese nivel tanto ante el conjunto riojano como frente a Amancay, rival al que enfrentará el martes, también en La Rioja.

TASSO, CON LOS PIES EN LA TIERRA PARA LA GIRA

Al analizar la doble jornada en la provincia cordillerana, el entrenador Guillermo Tasso remarcó las diferencias entre ambos compromisos. “Son dos equipos distintos, con estilos diferentes: Amancay es más seteado, mientras que Fusión es un poco más vertiginoso y puede ponernos en aprietos”, reconoció.

No obstante, el técnico del quinteto jujeño dejó en claro que el plan está definido. “Nosotros ya tenemos por dónde ir. La planificación del partido se hace en horas y conocemos el juego de cada uno. Tenemos que ir y hacer nuestro básquet, trabajar cada partido como lo venimos haciendo”, afirmó.

Con dos partidos por delante para cerrar el año, el objetivo del plantel es terminar en alza. En ese sentido, Tasso destacó la profundidad del equipo y la respuesta del banco en el triunfo ante Colón.

“Este equipo está armado para eso: el que entra tiene que rendir. Aparecieron diferentes actores en distintos momentos y eso me deja tranquilo, porque todos están enfocados”, sostuvo.

Los “Cóndores” buscarán cerrar el año con dos triunfos en los duelos ante Fusión Riojana y Amancay en La Rioja.

Incluso ante las dificultades, como la salida del capitán Bruno Conti y la lesión de Juan Marini en el último juego, el entrenador valoró la capacidad de adaptación del grupo. “Tuve que reorganizar la quinteta con dos bases en medio de la improvisación, y salió bien”, explicó.

Finalmente, Tasso se refirió a los errores no forzados y relativizó su impacto. “En todos los partidos existen, pero el equipo tiene la actitud y el temple para reponerse. Eso es lo mejor que tenemos: lo hicimos en Córdoba y lo volvimos a hacer en la gira, mejorando partido a partido, sobre todo en el aspecto defensivo”, concluyó el entrenador.