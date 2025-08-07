Sánchez y Velázquez hablan de “confianza” y “orgullo” en el plantel de Gimnasia de Jujuy

Dos de las piezas que tiene a su disposición el técnico Matías Módolo para mantener en funcionamiento la máquina son Sebastián Sánchez y Rodrigo Velázquez, futbolistas que forman parte de la plantilla profesional del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy que el domingo pasado dio un golpe de efecto al asestarle de local una contundente derrota por 4 a 0 a Colón de Santa Fe, en lo que fue su recuperación tras un tropezón en la fecha anterior.

La explicación de lo logrado el domingo está en que “el plantel hace un enorme esfuerzo” y ninguno de sus miembros “baja los brazos”, porque están “dispuestos a luchar en el día a día”.

Así lo expresa Sebastián Sánchez, que resaltando el trabajo que realiza el grupo a lo largo de la semana y finalmente en el campo de juego afirma que “desde el arquero hasta los delanteros, nos tiramos de cabeza en cada pelota todos los partidos”.

Con mucho optimismo Sebastián Sánchez destacó el presente del equipo afirmando que con sus compañeros trabajan en las prácticas para ser "cada vez mejores".

Frente a esa actitud como equipo, el defensor eligió la palabra “orgullo” para hablar de sus compañeros, y desde esa posición ratificar el compromiso asumido de manera colectiva de “seguir trabajando de cara a lo que viene y seguir siendo cada vez mejores”, subrayó Sánchez.

EL CORAZÓN CELESTE Y BLANCO

Por su parte, Rodrigo Velázquez asumió que “estamos cerca de hacer historia, pero sabemos que todavía falta” un trecho empinado para materializar el sueño del ascenso.

En cuanto a su presente particular que lo tiene como titular en la formación del DT Módolo, el “Flecha” confesó que “es un orgullo defender la camiseta de Gimnasia” de Jujuy porque este es “un sueño” que siempre quiso cumplir.

Hablando de ello, resulta inevitable trazar un paralelo con Francisco “Pancho” Maidana, con quien comparte concentraciones y vivencias desde las divisiones inferiores del club.

“Conversamos mucho y pensamos que estamos arriba en una categoría muy difícil y pareja”, revela de esas charlas con su coterráneo sampedreño.

“Estamos cerca de hacer historia”, dijo Rodrigo “Flecha” Velázquez, atacante del "Lobo" jujeño.

En una línea similar que Sánchez, el delantero del “Lobo” pone énfasis en “la mentalidad del grupo” de cara al próximo desafío, que será este fin de semana frente a Mitre de Santiago del Estero, y dice que en la tierra de la chacarera se jugará la “primera de nueve finales”.

“Se viene un rival muy duro, los equipos de local se hacen fuertes”, reconoce, pero al decir que el clima en el vestuario del “Lobo” es inmejorable, no duda en asegurar que “estamos con ganas y optimistas”.

“El domingo vamos a dar todo”, prometió el futbolista de Gimnasia de Jujuy.

Finalmente volviendo a sus propias sensaciones, Velázquez atribuyó su buen momento a la “confianza” que siente, respaldado por el cuerpo técnico y sus compañeros. “Todo el grupo acompaña siempre”, dijo resumiendo el espíritu que envuelve al equipo.