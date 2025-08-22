“Salimos a la cancha a defender la ilusión de toda una provincia”, afirma Santiago Camacho

En la antesala del trascendental partido contra Almirante Brown -domingo 24 desde las 14:00 en Isidro Casanova, Buenos Aires-, una voz se alzó desde el vestuario de Gimnasia y Esgrima de Jujuy para conectar con el corazón de la hinchada. Santiago Camacho compartió una reflexión que resonó con la pasión y la ilusión que se vive en cada rincón de la provincia con la promisoria actualidad del “Lobo”.

“En cada partido nos ponemos en la piel de la gente”, definió el laborioso y talentoso volante, acortando así la distancia entre el campo de juego y las tribunas, ya que puso en palabras la responsabilidad que sienten los jugadores al representar a miles y miles de hinchas. “En cada cancha salimos a defender la ilusión de toda una provincia”, afirmó.

Palpitando los compromisos que se avecinan, abordó la “final por partida doble” que será el encuentro con la “Fragata” este domingo, señalando que es un equipo que “no viene en buen año y nosotros tenemos que seguir peleando arriba”.

GIMNASIA DE JUJUY TIENE “CONVICCIÓN FUTBOLÍSTICA”

“En esta instancia del torneo, todos los equipos están batallando por algún objetivo”, consideró y recalcó que “lo más importante es lo que Gimnasia haga en la cancha, con la convicción futbolística que venimos mostrando en toda la temporada”.

“Esta es la fortaleza que nos mantendrá arriba en la tabla de posiciones”, apuntó.

Tras garantizar que el albiceleste “está para grandes cosas” y que ello “está demostrado”, estimó que “hay que seguir puliendo detalles, pero sobre todo mantener la humildad y la unión”.

“Es importante estar juntos y en sintonía con un objetivo claro, empujando todos para el mismo lado”, sostuvo.

Santiago Camacho dijo que "lo que queda -del torneo- no es fácil" para Gimnasia y Esgrima de Jujuy pero el equipo "está para grandes cosas", subrayó.

Asimismo, expresó que “el hecho de seguir dependiendo de nosotros mismos, nos abre un margen de tranquilidad” y es por este motivo que “vamos partido a partido, ahora con la mente puesta en Almirante Brown y ganar los tres puntos”.

Aclaró que “lo que queda no es fácil”, pero confía en el “plus que tiene el grupo y que nos empuja a acercarnos a lo que todos queremos”.

De esta manera, Camacho no solo puso en valor el compromiso del plantel y el cuerpo técnico, sino que también elevó la apuesta, asumiendo cada partido como una batalla por la esperanza y el orgullo del fútbol de Jujuy.