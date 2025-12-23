Sadir comenzó la renovación del Gobierno de Jujuy designando nuevos ministros en su gabinete

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, comenzó a mover piezas en su gabinete de cara a la segunda mitad de su mandato. Lo hizo oficial este lunes por la tarde en un acto realizado en el Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno, donde tomó juramento a nuevos funcionarios del Poder Ejecutivo, comenzando por tres ministros de áreas claves para la Provincia.

Se trata de Leandro Álvarez, que asumió como nuevo titular de la cartera de Ambiente y Cambio Climático; José Manzur, en el Ministerio de Salud; y Daniela Teseira, en Educación. También en la misma ceremonia fueron posesionados Diego Cussel como nuevo fiscal de Estado; y Facundo Luna como procurador del Tesoro, cargo que pertenece a la órbita de la Fiscalía de Estado.

Los nombramientos fueron formalizados mediante los decretos 4.811 al 4.815 y el juramento de práctica les fue tomado a los funcionarios designados conforme al artículo 162 de la Constitución Provincial. En cada uno de los casos el acta fue certificada por la escribana de Gobierno, Emilce Soledad Bartulos.

“UN PROYECTO PARA VARIOS AÑOS MÁS”, DIJO SADIR

Al pronunciar en breve discurso, el gobernador Sadir agradeció a los nuevos ministros y funcionarios la aceptación de los cargos para los que fueron convocados, a la vez que reconoció el trabajo de quienes dejan sus funciones, en varios casos siendo parte de la gestión desde 2015.

En ese punto ratificó el “compromiso de continuar el proyecto político iniciado en ese año”, poniendo el acento en áreas prioritarias como salud, educación, ambiente y el trabajo legal diario, para lo cual aseguró el “acompañamiento institucional” a los nuevos funcionarios.

Siguiendo la misma línea, el Gobernador se mostró enfático al señalar que “el objetivo es seguir construyendo un Jujuy más grande y mejor para todos los jujeños” y en tal sentido se dirigió a los funcionarios que acababan de jurar diciéndoles “sepan que tienen todo nuestro apoyo porque este es un proyecto de largo alcance, es un proyecto que viene para muchos años más, y del cual hoy comienzan a formar parte en estos cargos que hoy les toca” asumir.

LA AGENDA DE MANZUR PARA SALUD

Finalizado el acto, el sucesor de Gustavo Bouhid en el área de Salud, José Manzur, dijo a los periodistas que la misión que le fue encomendada “es un gran desafío y agradezco al gobernador Carlos Sadir la oportunidad” de encarar este nuevo rol, en el que -adelantó- ”vamos a dar continuidad al trabajo que se viene realizando en el Ministerio de Salud, con una fuerte inversión y el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente”.

El gobernador Carlos Sadir toma juramento a José Manzur como nuevo ministro de Salud de Jujuy.

“Vamos a seguir en esta línea de trabajo, que ya muestra indicadores sanitarios muy positivos”, resumió quien venía desempeñándose en los últimos años como presidente del directorio del Instituto de Seguros de Jujuy, la obra social de los empleados de la administración pública provincial.

Dijo también Mazur que implementará un agenda de visitas a los hospitales en todo el territorio a los fines de conocer personalmente el estado de situación de cada nosocomio, lo que estará en línea con el objetivo de fortalecer la atención primaria de la salud, entre otros ejes definidos para su gestión.