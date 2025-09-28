Reparan rotura en un acueducto, con obligado corte de agua en barrios de la capital jujeña

Una seria avería detectada en las últimas horas en el acueducto principal de 500 mm a la altura del asentamiento “6 de Agosto” en el barrio Los Huaicos de San Salvador de Jujuy, está siendo reparada por equipos de la empresa estatal Agua Potable y Saneamiento de Jujuy (APSJ).

Para completar el operativo se ha programado una interrupción en la provisión del servicio de agua potable que impactará en barrios de la zona sur de la ciudad y por tal razón se recomendó a los vecinos tomar las previsiones necesarias y acopiar agua para el período que duren las tareas.

El área de comunicación de la empresa informó que la rotura -calificada como una “avería de gran magnitud”- afecta al acueducto principal de 500 mm de diámetro que desde la Planta Alto Reyes provee agua a los usuarios de la ciudad capital.

INTERRUPCIÓN PROGRAMADA DEL SERVICIO

De tal manera, para completar los trabajos de reparación se ha programado la interrupción del servicio a partir de las 12:00 de este domingo, hasta la finalización del procedimiento.

Uno de los sectores afectados comprende a los barrios Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro Las Rosas, EPAM, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti, y La Arbolada.

En la zona de Alto Comedero el suministro se verá afectado en los barrios Sargento Cabral, 240 Viviendas, Las Marías, El Paraíso, 281 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, Sector B6, Bicentenario, Viviendas Túpac Amaru (etapas 4° a 10°), Aires del Campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas, y 89 Viviendas CEDEMS.

También podría observarse baja presión en los barrios Gorriti, Almirante Brown y San Pedrito.

Voceros de APSJ dijeron que en el punto de la rotura se trabaja sin pausa “para solucionar el inconveniente de manera definitiva y restablecer el servicio al 100% lo antes posible”, para lo cual toman parte en este operativo de emergencia operarios, técnicos y profesionales de las áreas Redes, Acueductos, Logística, Electromecánica, y Seguridad e Higiene.