Religiosidad y tradiciones en Jujuy: la comunidad humahuaqueña renovó su fe al Niño Dios

La feligresía católica de Humahuaca y la región celebró la Epifanía del Señor con una masiva manifestación de fe popular.

11 de enero de 2026,

Religiosidad y tradiciones en Jujuy: la comunidad humahuaqueña renovó su fe al Niño Dios
Pesebres locales y otros provenientes de Valiazo, Ocumazo, Coctaca y demás comunidades quebradeñas, y un grupo de adoradores de El Carmen, participaron en la celebración de la Epifanía del Señor en Humahuaca.

Una emotiva celebración de la Epifanía del Señor se vivió en la ciudad de Humahuaca -120 km al norte de la capital San Salvador de Jujuy- el pasado 6 de enero. La celebración comenzó a las 9:00 en la explanada del monumento a los Héroes de la Independencia, donde se congregaron los fieles para participar en la misa y posterior procesión.

La Eucaristía fue presidida por el presbítero Ricardo Lobo, quien pronunció una homilía de tono interpelador, invitando a los fieles a recuperar el verdadero sentido de la adoración y de la obediencia a Dios en un mundo que, según señaló, “corre el riesgo de olvidarlo”.

En su homilía el presbítero Ricardo Lobo recordó a la feligresía humahuaqueña el significado simbólico de las ofrendas de los Reyes Magos al Recién Nacido.
También, a partir del relato evangélico de los Reyes Magos, el sacerdote profundizó en el significado simbólico de sus ofrendas.

Al referirse al oro, lo vinculó con la sabiduría que reconoce a Dios como Señor, advirtiendo sobre la soberbia y la autosuficiencia. El incienso, explicó, representa la vida espiritual y la oración que se eleva a Dios como ofrenda pura. La mirra, finalmente, anticipa el dolor y el sufrimiento humano, que el creyente está llamado a ofrecer con fe y confianza.

¿QUÉ SIGNIFICA ADORAR?

Uno de los ejes centrales de la predicación fue el llamado a la coherencia cristiana. El padre Lobo subrayó que “adorar es reconocer que Jesús es nuestro único Señor” y recordó que solo ante Dios el cristiano inclina la cabeza, para luego levantarse y vivir conforme a su voluntad. También dirigió un mensaje especial a las familias y a los niños, alentándolos a vivir una adoración sincera y comprometida.

Humahuaca volvió a brillar con la luz de la fe y de la esperanza, reafirmando una tradición profundamente arraigada en su identidad cristiana.
La celebración concluyó con la bendición de los niños, impartida por el presbítero Ricardo Lobo junto a los futuros diáconos, y con una oración de entrega personal, en la que los fieles renovaron su decisión de reconocer a Jesús como Señor de sus vidas.

HUMAHUACA, TIERRA DE TRADICIÓN Y FE

La del día de Reyes en Humahuaca fue una fiesta en la que la fe, la tradición y la vida comunitaria se expresaron con particular fuerza. Desde temprano, niños, adolescentes, jóvenes y adultos participaron en una jornada que transformó las calles de la ciudad en un verdadero “camino de Belén”, poniendo a toda la comunidad a los pies del Niño Dios.

Con procesión, bendición de los niños y una homilía centrada en la adoración auténtica, la comunidad humahuaqueña renovó su fe al Niño Dios en una jornada marcada por la unidad y la esperanza.
Uno de los signos más destacados fue la llegada de los pesebres provenientes de Valiazo, Ocumazo, Coctaca y otras comunidades cercanas, junto a los pesebres locales y la visita especial de un pesebre llegado desde la ciudad de El Carmen, que aportaron un fuerte testimonio de comunión y fraternidad en la fiesta de los Reyes Magos.

La preparación estuvo a cargo de la Comisión Organizadora de Presentaciones de los Pesebres, que también coordinó la recolección y distribución de golosinas destinadas a los niños, entregadas con alegría al finalizar la procesión. Este gesto solidario reforzó el carácter comunitario y festivo de la jornada.

Con información de AICA.

