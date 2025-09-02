Vía Jujuy / Agua Potable

Programan obras para la reparación definitiva del Acueducto 710 en Ciudad de Nieva

Equipos de Agua Potable de Jujuy trabajarán desde la noche del miércoles 3 y todo el jueves 4. Se interrumpirá el suministro en varios barrios.

Redacción Vía Jujuy

2 de septiembre de 2025,

Programan obras para la reparación definitiva del Acueducto 710 en Ciudad de Nieva
Operarios de Agua Potable trabajarán desde la noche del miércoles en la reparación del acueducto dañado, en Ciudad de Nieva.

Después de haberse realizado una reparación de emergencia a una rotura detectada una semana atrás en un segmento del acueducto principal de 710 mm que atraviesa el oeste de la ciudad de San Salvador de Jujuy, este miércoles y jueves equipos de Agua Potable de Jujuy ejecutarán trabajos para la solución definitiva del incidente.

Un vocero de la empresa estatal informó que debido a la magnitud del daño verificado en el acueducto 710 PEAD (polietileno de alta densidad) a la altura del barrio Ciudad de Nieva de esta capital, el operativo previsto para este miércoles y jueves requerirá la interrupción de la provisión del servicio a una parte de la población y un importante despliegue técnico para la reparación definitiva.

En lo primero, la empresa estatal ha dispuesto un operativo de emergencia que durante dicha interrupción del servicio movilizará ocho camiones cisterna destinados a abastecer con agua a centros de salud, establecimientos educativos y vecinos de las zonas afectadas.

La obra de reparación del acueducto la ejecutará personal de Agua Potable de Jujuy.
La obra de reparación del acueducto la ejecutará personal de Agua Potable de Jujuy.

En cuanto a las operaciones en el sitio de la falla, se informó que en la reparación del acueducto trabajará personal de las áreas Redes, Acueductos, Logística, Electromecánica y Seguridad e higiene de la empresa.

CORTE DE AGUA EN JUJUY

A los fines de la realización del complejo trabajo diagramado, el suministro de agua potable se verá interrumpido desde las 21:00 del miércoles en los siguientes sectores de la ciudad: barrios Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro Las Rosas, EPAM, Santa Rosa, General Arias, Alto Gorriti y La Arbolada.

También la maniobra afectará en la zona de Alto Comedero a los barrios Sargento Cabral, 240 Viviendas, Las Marías, El Paraíso, 281 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, Sector B6, Bicentenario; Viviendas Túpac Amaru 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10° etapa; barrios Aires del Campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas, y 89 Viviendas CEDEMS.

Se prevé además una posible baja en la presión de agua en los barrios Gorriti, Almirante Brown y San Pedrito.

Los hospitales de la ciudad no se verán afectados por esta interrupción del servicio.

Frente a la situación por estas tareas programadas, la empresa ha recomendado “a todos los vecinos hacer un uso responsable y consciente del agua mientras duren los trabajos” a la vera de la Ruta Nacional 9 en Ciudad de Nieva.

Temas Relacionados

MÁS DE Agua Potable
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS