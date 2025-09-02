Programan obras para la reparación definitiva del Acueducto 710 en Ciudad de Nieva

Después de haberse realizado una reparación de emergencia a una rotura detectada una semana atrás en un segmento del acueducto principal de 710 mm que atraviesa el oeste de la ciudad de San Salvador de Jujuy, este miércoles y jueves equipos de Agua Potable de Jujuy ejecutarán trabajos para la solución definitiva del incidente.

Un vocero de la empresa estatal informó que debido a la magnitud del daño verificado en el acueducto 710 PEAD (polietileno de alta densidad) a la altura del barrio Ciudad de Nieva de esta capital, el operativo previsto para este miércoles y jueves requerirá la interrupción de la provisión del servicio a una parte de la población y un importante despliegue técnico para la reparación definitiva.

En lo primero, la empresa estatal ha dispuesto un operativo de emergencia que durante dicha interrupción del servicio movilizará ocho camiones cisterna destinados a abastecer con agua a centros de salud, establecimientos educativos y vecinos de las zonas afectadas.

La obra de reparación del acueducto la ejecutará personal de Agua Potable de Jujuy.

En cuanto a las operaciones en el sitio de la falla, se informó que en la reparación del acueducto trabajará personal de las áreas Redes, Acueductos, Logística, Electromecánica y Seguridad e higiene de la empresa.

CORTE DE AGUA EN JUJUY

A los fines de la realización del complejo trabajo diagramado, el suministro de agua potable se verá interrumpido desde las 21:00 del miércoles en los siguientes sectores de la ciudad: barrios Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro Las Rosas, EPAM, Santa Rosa, General Arias, Alto Gorriti y La Arbolada.

También la maniobra afectará en la zona de Alto Comedero a los barrios Sargento Cabral, 240 Viviendas, Las Marías, El Paraíso, 281 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, Sector B6, Bicentenario; Viviendas Túpac Amaru 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10° etapa; barrios Aires del Campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas, y 89 Viviendas CEDEMS.

Se prevé además una posible baja en la presión de agua en los barrios Gorriti, Almirante Brown y San Pedrito.

Los hospitales de la ciudad no se verán afectados por esta interrupción del servicio.

Frente a la situación por estas tareas programadas, la empresa ha recomendado “a todos los vecinos hacer un uso responsable y consciente del agua mientras duren los trabajos” a la vera de la Ruta Nacional 9 en Ciudad de Nieva.