Profesionales del rubro Higiene y Seguridad tuvieron un importante encuentro en Jujuy

Una actividad que dará renovado impulso al objetivo de creación de un colegio que nuclee a profesionales del rubro, se realizó en la ciudad de Perico con notable respuesta de público la Primera Feria de Higiene y Seguridad de Jujuy.

“Para nosotros fue muy importante que eligieran nuestra ciudad para realizar este encuentro porque los profesionales de higiene y seguridad son actores fundamentales para asegurar que nuestro desarrollo económico sea sostenible”, dijo el secretario de Producción e Industria de la Municipalidad de Perico, Martín Miguel Llanos.

El secretario de Producción e Industria de la Municipalidad de Perico, Martín Miguel Llanos (al centro) con organizadores y participantes en la primera Feria de Higiene y Seguridad de Jujuy.

La actividad fue propuesta por la comisión que trabaja para la fundación del Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad de Jujuy, “con el objetivo de poner en valor esta profesión para el crecimiento productivo e industrial de nuestra provincia”, se dijo en la apertura del evento.

EXITOSA CONVOCATORIA EN PERICO

La jornada tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Provincial Agrotécnica “Ing. Ricardo Hueda” de Perico -33 km al sur de la capital San Salvador de Jujuy- con la asistencia de unos quinientos inscriptos procedentes de toda la provincia, que con notorio interés participaron en las distintas conferencias y capacitaciones que estuvieron a cargo de reconocidos profesionales del sector en el ámbito nacional e internacional.

Referentes de la comisión fundadora del Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad de Jujuy expresaron su “agradecimiento a todos los que hicieron posible este importante evento y en especial al público que respondió con entusiasmo y alta demanda”, destacaron.

Por su parte, el secretario de Producción e Industria periqueño afirmó que “desde nuestro lugar vamos a seguir apoyándolos y fortaleciendo su trabajo”, en virtud de considerar que “es fundamental que nuestros profesionales puedan tener su Colegio de Higiene y Seguridad como lo tienen las otras provincias de nuestro país”.

La imagen muestra la numerosa asistencia de profesionales y estudiantes que arribaron a Perico desde toda la provincia para la primera Feria de Higiene y Seguridad de Jujuy.

Finalmente Llanos puso en relieve que este encuentro tuvo el apoyo del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo; Ministerio de Educación, Municipalidad de Perico, Fundación Argentina de Ergonomía, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Colegios de Profesionales de Higiene y Seguridad de varias provincias, empresas y demás actores vinculados al sector.

PROFESIONALES QUIEREN TENER COLEGIO PROPIO

Cabe recordar que en mayo pasado la Legislatura de Jujuy comenzó a estudiar un proyecto de ley orientado a crear el Colegio de Profesionales en Higiene y Seguridad a fin de que regule la matrícula de ingenieros, licenciados y técnicos en la materia, por cuanto actualmente los técnicos de la carrera se matriculan en el Colegio de Técnicos; los licenciados lo hacen en el Consejo Profesional de Agrimensores y Geólogos, y los ingenieros en el Colegio de Ingenieros de Jujuy.

Ante esta pretensión, la entidad de los agrimensores promueve que le sea otorgada expresamente esa potestad en la normativa vigente.