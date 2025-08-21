Primera Nacional: Hugo Soria habló de las virtudes que fortalecen a Gimnasia de Jujuy

Surfeando la cresta de la ola de una campaña que entusiasma a toda la provincia, en el tramo final del recorrido la consigna es “tirar todos para el mismo lado”, subraya Hugo Soria, mediocampista defensivo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que se prepara para visitar en Buenos Aires a Almirante Brown este domingo.

El encuentro, correspondiente a la 28.va fecha del certamen de la Primera Nacional de la AFA, se jugará en la ciudad Isidro Casanova con el arbitraje de Diego Ceballos, secundado por Ernesto Callegari como asistente 1; Javier Mihura, asistente 2; y Lucas Brumer, cuarto árbitro.

Con la convicción de seguir dando pelea en la parte alta de la tabla de posiciones de la Zona B de la categoría, el equipo que representa a Jujuy llegará a esa instancia como escolta del puntero, Gimnasia de Mendoza, a solo dos puntos de distancia.

“LOBOS” DISPUESTOS A TODO

Con 50 unidades en el clasificador, los dirigidos por el entrenador Matías Módolo buscarán fortalecer su determinación de “dar pelea hasta el final” y seguir “haciendo historia” con una hinchada que se acostumbró a protagonizar el campeonato.

“Es el momento de tirar todos juntos para adelante”, definió Soria, a la par de garantizar que “el grupo está cien por ciento enfocado en lo que viene, dispuesto a ‘dejar la vida’ en cada cancha”.

El concepto refleja la convicción de que la verdadera fuerza del equipo no reside en una individualidad, sino en lo colectivo.

“Juntos hasta el final”. La mentalidad que refleja Hugo Soria, con base en la solidaridad y el compañerismo, será fundamental para lo que queda de la temporada.

En cuanto a los próximos desafíos, el futbolista uruguayo hizo referencia al partido a jugar en condición de visitante contra Almirante Brown, un rival que “en su cancha se hace muy fuerte y, por lo tanto, tenemos que esperar un adversario duro”, pero “para eso nos preparamos toda la semana, pensando en volver a Jujuy con los tres puntos”, prometió.

NO APTO PARA ANSIOSOS

En paralelo con el optimismo, Soria habla de la importancia de avanzar a paso firme pero gradualmente. En las tribunas y las calles de Jujuy -apunta- “hay quienes sienten ansiedad y ya piensan en Central Norte de Salta y Gimnasia de Mendoza. Pero el plantel está ajeno a esa situación y planificamos partido por partido”, describió.

“Quedan siete finales y todos los equipos tenemos algo por qué pelear (...) algunos tienen la mira puesta en el Reducido, otros en el descenso, y nosotros en seguir batallando arriba” apuntó con tono confiado y en ese sentido afirmó que la prioridad el equipo es “pensar en nosotros, porque dependemos de nosotros mismos”.

“Todavía tenemos que enfrentar rivales que están también arriba en la tabla”, planteó, y con la misma claridad sostuvo que “priorizamos nuestras capacidades y potencial, sabiendo que tenemos un plantel equilibrado” en el cual “jugador que le toca entrar, rinde y aporta soluciones”, completó.

Cabe decir finalmente del equipo al que se enfrentará el “Lobo”, que con solo 25 puntos en su haber Almirante Brown se encuentra en la parte baja de la tabla y necesita imperiosamente sumar para escapar de la zona de descenso.