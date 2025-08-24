Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy no pasó del empate ante Almirante Brown y sigue segundo

Gimnasia y Esgrima de Jujuy igualó 0 a 0 frente a Almirante Brown en el partido disputado este domingo en el estadio “Fragata Presidente Sarmiento” de Buenos Aires por la fecha 28 de la Primera Nacional de la AFA.

El “Lobo” jujeño, que entonces sólo sumó un punto, para quedar con 51 unidades en el clasificador, no pudo aprovechar la oportunidad de superar en la tabla de posiciones a Gimnasia de Mendoza, que continúa como líder de la Zona B.

Bajo el sol de la hora de la siesta, el primer tiempo tuvo pasajes de buenas intenciones, pero transcurrió sin grito de gol.

Los “albicelestes” desperdiciaron la oportunidad de volverse a subir a la cima del campeonato.

En la etapa inicial el equipo del entrenador Matías Módolo intentó asumir el protagonismo y mostró más iniciativa que su rival. Sin embargo, el conjunto jujeño careció de claridad y de las herramientas necesarias para romper el cero.

En el curso de esos 45 minutos la posesión no se tradujo en profundidad y las chances de riesgo para el equipo local nunca aparecieron.

UN COMPLEMENTO CHATO Y CON SUSTO SOBRE EL FINAL

El segundo tiempo jugado en Isidro Casanova fue todavía más cerrado. El trámite en el campo de juego se volvió parejo dentro de un nivel bajo y con escasas emociones.

Sobre la hora, Almirante Brown estuvo cerca de quedarse con todo: un cabezazo de Vega para el local se estrelló en el travesaño de Milton Álvarez y casi deja sin nada el bolso del “Lobo”. Fuera de esa acción, el duelo de la tarde dominguera no tuvo más para destacar.

Gimnasia de Jujuy empató 0 a 0 frente a Almirante Brown en Isidro Casanova por la fecha 28 de la Primera Nacional.

Con este empate Gimnasia de Jujuy presenta un registro de 51 puntos en 28 partidos jugados y si bien se mantiene en el lote de escoltas, enfrentando a un rival que rema para no hundirse en las aguas del descenso, este domingo dejó escapar una buena posibilidad de volver a la cima de su zona.

Por ello es que el elenco “albiceleste” deberá recuperar su eficacia en la recta final del torneo si quiere sostener sus aspiraciones de pelear por el primer puesto hasta el final de la fase de grupos y con ello aspirar a competir por una de las plazas en el exiguo cupo de ingresos a la máxima categoría en la próxima temporada.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

Almirante Brown (0): Galván; Alegre Rojas, Dattola, Levi, Villoldo; Iglesias, Machado, Abreliano, Almada; González, Villalba. DT: Rodrigo Alonso.

Cambios: Diego García por Tomás Almada, Bruno Cenci por Leandro Iglesias, Lucas Vega por Ramón Gonzales y Matías Belloso por Santiago Villalba.

Amonestados: William Machado y Máximo Levi.

El equipo que puso en cancha el DT Matías Módolo para enfrentar a Almirante Brown, en la 28.va fecha de la Primera Nacional.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (0): Álvarez; Palazzo, Cosaro, Dematei, Endrizzi; Camacho, Soria, Maidana, Molina; Fernández, Quintana. DT: Matías Módolo.

Cambios: Maximiliano Casa por Alejandro Quintana, Fernando Duré por Francisco Maidana y Rodrigo Velázquez por Francisco Molina.

Amonestados: Emiliano Endrizzi y Fernando Duré.

Estadio: “Fragata Presidente Sarmiento”.

Árbitro: Diego Ceballos.