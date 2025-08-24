Primera Nacional: el “Lobo” jujeño visita a Almirante Brown, con la cima entre ceja y ceja

En la fecha 28 de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima de Jujuy no tendrá un partido fácil este domingo, sino que será “una nueva final” en el sueño del ascenso a la Liga Profesional. Visita desde las 14:00 a Almirante Brown en el estadio “Fragata Presidente Sarmiento” en encuentro que contará con el arbitraje de Diego Ceballos y será transmitido por TyC Sports.

El “Lobo” llega envalentonado a esta jornada tras el sólido 2 a 0 sobre Chaco For Ever en el “23 de Agosto”, triunfo que lo dejó con 50 puntos, a solo dos de Gimnasia de Mendoza, todavía líder con 52.

El “Lobo” jujeño buscará repetir el rendimiento mostrado ante Chaco For Ever para sumar tres puntos clave en la pelea por la cima de la Zona B.

Una victoria en Buenos Aires podría devolver a los jujeños a la cima, ya que el conjunto mendocino no pudo sumar en esta fecha al caer derrotado anoche en su visita a Central Norte en Salta.

De esa manera, el elenco “albiceleste” saldrá a la cancha sabiendo que un triunfo en Isidro Casanova lo elevará hasta lo más alto de la tabla.

LOS MISMOS SOLDADOS PARA “HUNDIR” A LA “FRAGATA”

El buen rendimiento mostrado la fecha pasada convenció al entrenador Matías Módolo, que entonces apostaría por repetir el mismo “once” inicial este domingo: Milton Álvarez; Bruno Palazzo, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi; Santiago Camacho, Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Molina; Gustavo Fernández y Alejandro Quintana.

Con Fernández y Quintana encendidos en ataque y la solidez del bloque defensivo, Gimnasia intentará hacerse fuerte yendo de visitante y sostener la presión sobre el puntero.

Tras una intensa semana de preparación, Gimnasia de Jujuy visita este domingo a Almirante Brown en el estadio “Fragata Presidente Sarmiento” por la fecha 28 de la Primera Nacional.

UN RIVAL EN PROBLEMAS

Almirante Brown atraviesa un momento delicado. Con sólo 25 puntos cosechados en 27 partidos, se ubica apenas por encima de la zona de descenso y no logra despegar.

La “Fragata” viene de una campaña irregular, con cinco únicas victorias, y sabe que necesita sumar para escaparle a la “catástrofe” deportiva.

EL HISTORIAL ENTRE ALMIRANTE BROWN Y GIMNASIA DE JUJUY

Almirante Brown y Gimnasia y Esgrima de Jujuy se midieron en 14 oportunidades dentro de la Primera Nacional. El balance favorece claramente al “Lobo” jujeño, que se impuso en nueve partidos, mientras que el “Mirasol” ganó cuatro veces y lo demás fue un empate.

En goles también domina el conjunto “albiceleste”, con 25 tantos convertidos contra 11 recibidos.

El último cruce fue en este mismo campeonato, por la fecha 11, cuando Gimnasia de Jujuy se quedó con los tres puntos en su estadio “23 de Agosto” tras vencer a la visita 1 a 0 frente a su público.