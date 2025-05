Primera Nacional: el “Lobo” jujeño se prepara para afrontar “todas finales”

Lo que se presenta como otro partido clave para sostener la continuidad de “un buen momento” en la competencia, es el próximo compromiso de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que este domingo visitará en Villa Maipú, provincia de Buenos Aires, a Chacarita Juniors en el marco de la 17.ma fecha del torneo de la Primera Nacional, Zona B, de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Será “una nueva final”, avisa el delantero Alejandro Quintana.

Puertas hacia adentro, en el club del barrio Luján sienten que el “Lobo” jujeño llega a la mitad del año transitando “un buen momento, ostentando una racha invicta de seis partidos, con cuatro triunfos y dos empates”, registro que lo mantiene como único ocupante del tope de la tabla de posiciones con 30 puntos.

El técnico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Matías Módolo, dijo que "seguir en la punta nos da la posibilidad de seguir corrigiendo y creciendo".

El segundo de esos empates se produjo el pasado domingo ante San Telmo, en el estadio “23 de Agosto”.

Analizando ese partido, el DT Matías Módolo reconoció que “los cambios no aportaron las soluciones que esperábamos”; asumió que “los cambios posicionales estuvieron bien, pero no nos dieron lo que necesitábamos en el arco rival”, e identificó “debilidades a corregir” en el funcionamiento del equipo.

En la retrospectiva, explicó su razonamiento diciendo que “con el 1 a 0 a favor y sabiendo que San Telmo cuenta con hombres desequilibrantes, buscamos fortalecer la mitad de la cancha” en función de que los delanteros Alejandro Quintana y Cristian Menéndez “vienen haciendo un gran esfuerzo en el torneo” y en ese momento “estaban desgastados de tanto ir al choque”.

Con los cambios introducidos -dijo- se procuraba “llegar al gol con un desdoblamiento” y si bien consideró que ese movimiento de “poblar el mediocampo” fue acertado por cuanto “anulamos el juego interno” del rival, con claridad dijo también: “Así como destaco y elogio a los relevos cuando cumplen, esta vez no aportaron las soluciones que esperábamos”.

De igual manera admitió una falta de eficacia en la zona de definición, al recordar que “tuvimos la oportunidad de salir de contraataque, con dos jugadas muy claras, pero no las terminamos bien”, de forma que “por no liquidar el partido, no pudimos sostener la ventaja”.

Dando vuelta la página, Módolo planteó que “seguir en la punta nos da la posibilidad de seguir corrigiendo y creciendo”, motivación con la que viene trabajando a lo largo de la semana con sus dirigidos.

“NADA ES SENCILLO”, DICE ALEJANDRO QUINTANA

En las filas del “Lobo” reconocen que con 29 puntos a su favor y en calidad de escolta inmediato, Chacarita será un adversario de peso en “un duelo clave” sobre el final de la primera ronda del certamen.

En esa línea, el atacante Alejandro Quintana dijo que la preparación está centrada en “corregir errores” porque “estamos jugando todas finales, todas batallas, entonces sumar puntos es muy importante”.

Alejandro Quintana, que convirtió el gol a San Telmo el domingo pasado, habló de "la necesidad de trabajar en los errores, para la próxima 'final' ante Chacarita".

El encuentro con Chacarita será “una nueva final”, insiste el jugador caracterizado por su larga barba, y hace notar que el empate dado también entre el propio “Funebrero” y Gimnasia de Mendoza -ubicados en los puestos segundo y tercero respectivamente en la tabla de la misma Zona B-, refleja “que nada es sencillo” en esta categoría.

“Todos queremos ganar”, completó el goleador.

Voceros del club confirmaron que el encuentro en Buenos Aires -que será televisado- se disputará el domingo 1 de junio a partir de las 14:30 arbitrado por Pablo Dóvalo como juez principal, siendo secundado por Maximiliano Del Yesso y Agustín Méndez, asistentes 1 y 2 respectivamente, mientras que Franco Acita será el cuarto árbitro.

Después de enfrentar a Chacarita, en la fecha 18 el “Lobo” jujeño tendrá otro partido en condición de visitante. Será el sábado 14 de junio en el barrio de Núñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Club Atlético Defensores de Belgrano, desde las 15:30.