Primera Nacional: el “Lobo” hizo lo necesario y logró un triunfo clave ante Central Norte

Gimnasia y Esgrima de Jujuy marcó nuevamente su superioridad ante equipos salteños derrotando por 1 a 0 a Central Norte de Salta en un partido cargado de tensión, disputado en el estadio “23 de Agosto” por la fecha 29 de la Primera Nacional de la AFA.

El tanto lo convirtió Santiago Camacho a los 35 minutos del segundo tiempo, desatando casi al final de la faena el festejo contenido de toda la parcialidad “albiceleste”.

UN PRIMER TIEMPO DE SUSTOS

El “Lobo” debía salir al campo de juego con la obligación de ir al frente y lo hizo, aunque volvió a mostrar problemas en la generación de juego de tres cuartos de cancha hacia adelante.

Este domingo en el juego, cada asistencia, cada defensa y cada arremetida del equipo jujeño fueron parte de un plan colectivo que se trabajó en la semana previa.

Lo llamativo fue que las situaciones más claras en la etapa inicial las tuvo Central Norte. Primero, Ferreira ganó en el área tras un centro y su cabezazo se fue apenas desviado por fuera de la valla local.

Después, Ledesma desbordó por izquierda y exigió a Milton Álvarez, que respondió con solvencia. El arquero “albiceleste” volvería a lucirse minutos más tarde al desviar un remate potente de Berrondo desde afuera del área.

Cuando se terminaba el primer tiempo, Gimnasia encontró la jugada más clara: Quintana bajó de gran manera una pelota aérea y dejó a Molina de frente al arco, pero su remate fue anulado por el árbitro Bruno Amicone, generando la polémica de la tarde.

EL GRITO SALVADOR DE CAMACHO

En el complemento, el trámite se mantuvo parejo y con mucho roce, hasta que finalmente a los 40 minutos llegó el desahogo.

Santiago Camacho apareció en el área tras una jugada colectiva y con un derechazo preciso marcó el 1 a 0 que resultaría definitivo. El estadio “23 de Agosto” explotó con el grito del mediocampista, que así le dio tres puntos vitales al “Lobo”.

Santiago Camacho marcó el único gol del partido a los 35 minutos del segundo tiempo y desató el festejo albiceleste.

También en los minutos finales del encuentro una serie de incidentes que se venía generando desde las tribunas obligó a que un grupo de personas que serían dirigentes y allegados a futbolistas de Central Norte debieran retirarse del sector, para evitar que la situación escale y pase a mayores.

Con este triunfo, Gimnasia de Jujuy suma 54 unidades y sigue prendido en la pelea por la cima de la Zona B, quedando a la espera de lo que haga Gimnasia de Mendoza este lunes, por cuanto una nueva derrota del equipo mendocino -que viene de perder el martes último- permitirá a los jujeños posicionarse al cierre de la fecha en el tope de la tabla en soledad.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (1): Álvarez; Palazzo, Cosaro, Dematei, Endrizzi; Camacho, Soria, Maidana, Molina; Fernández, Quintana. DT: Matías Módolo.

Amonestados: Nicolás Dematei, Guillermo Cosaro y Emiliano Endrizzi.

Expulsado: Francisco Maidana.

Cambios: Maximiliano Casa por Francisco Maidana, Fernando Duré por Francisco Molina y Daniel Juárez por Alejandro Quintana.

El "Lobo" jujeño sumó tres puntos vitales en su casa y mantiene viva la ilusión de encaramarse en la cima de la Zona B como único puntero.

Central Norte (0): Vázquez; Regules, C. González, Berra, M. Sánchez; Sanz, Mancuso, Ribero, Berrondo; Ferreyra, Ledesma. DT: Pablo Fornasari.

Amonestados: Gianluca Mancuso, Luciano Ferreyra, Enzo Vázquez y Cristian González.

Expulsado: Maximiliano Ribero.

Cambios: Gonzalo Vaquero por Pedro Sanz, Rodrigo Acosta por Augusto Berrondo, Matías Moravec por Gianluca Mancuso, Franco Tisera por Diego Ledesma y Nicolás Genez por Matías Sánchez.

Estadio: “23 de Agosto” (GyEJ).

Árbitro: Bruno Amicone.

Gol: ST 40’ Camacho (GyEJ).