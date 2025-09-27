Primera Nacional: cuarta derrota consecutiva para Gimnasia y Esgrima de Jujuy

No logra levantar cabeza y la preocupación escala en magnitud en Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Este sábado volvió a perder, esta vez 3 a 2 frente a San Telmo en la Isla Maciel, y acumuló su cuarta derrota consecutiva en la Zona B de la Primera Nacional.

Este resultado en la fecha 33 preocupa, no solo por el presente futbolístico, sino porque el equipo parece haberse quedado sin respuestas en el tramo decisivo del torneo. Ahora la aspiración es permanecer en el grupo de ocho equipos que jugarán el Reducido por el otro cupo en la máxima categoría de la AFA.

UN PRIMER TIEMPO PARA EL OLVIDO

El “Candombero” se adueñó del trámite desde el inicio, frente a un “Lobo” desconcertado y sin reacción. Promediando la etapa inicial, Nicolás Morro abrió el marcador con un cabezazo bombeado e inatajable tras un córner, aprovechando una floja marca de Hugo Soria, improvisado como defensor central a causa de bajas en el equipo.

En la Isla Maciel, los de Matías Módolo reaccionaron tarde y no hubo épica para rescatar al menos un punto como visitante.

Jugando bajo una incómoda lluvia, minutos más tarde el arquero local Joaquín Enrico sorprendió a todos con un saque largo que impensadamente picó en el área rival y, ante la débil respuesta de Milton Álvarez, se transformó en un golazo de arco a arco que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Con justicia, San Telmo se fue al descanso 2 a 0 arriba y mostrando mucha más claridad que los jujeños.

EL PRINCIPIO DE ACCIÓN Y REACCIÓN (INESPERADA)

El inicio del complemento encontró al “Lobo” jujeño totalmente perdido en la cancha, dormido y sin reaccionar. No hacía pie en ningún lugar del campo ante un resultado adverso y un rival que anímicamente lo superaba en cada pelota cruzada y rebote.

Así estaban las cosas cuando, para poner todo más difícil, Sebastián Cocimano comandó un contraataque letal que cerró con el delantero de frente al arco acomodando con una gran definición el balón en el ángulo izquierdo de Álvarez. Se consumaba un tres a cero lapidario en la Isla Maciel.

Los rostros de los jujeños demostraban un estado emocional más que complicado frente a un marcador muy cuesta arriba y una realidad futbolística que parecía poder salir de esa senda negativa.

Pero el fútbol es fútbol y Gimnasia, en dos minutos, inesperadamente se metió en partido.

Recibiendo un pelota aérea Diego López cabeceó solo en el área rival y descontó, inyectando una dosis de resiliencia y alentando alguna esperanza.

El DT Matías Módolo presentó una formación que, por distintas razones, difiere de la que venía sosteniendo con regularidad en el torneo.

El envión funcionó: tan solo segundos después, Alejandro Quintana bajó una pelota para sí mismo y de media vuelta metió un sablazo fatal hacia la humanidad del arquero Enrico, venciéndolo la potencia del tiro e inflando la red para devolverle ilusión a los visitantes.

A partir de allí, fue un recital de pocas ideas, pero mucho corazón por parte del “Lobo”. Tiros al arco desde fuera del área, centros cruzados, infinitos despejes de San Telmo, que pasó de jugar con liviandad el partido a replegarse en su campo frente al “malón” jujeño que acechaba su arco en la búsqueda del empate que le asegure un lugar en el Reducido.

Con más corazón que ideas, el equipo del DT Matías Módolo empujó hasta el final con apostando a la ilusión de una remontada épica que nunca llegó.

San Telmo resistió y se quedó con los tres puntos, sin nada más que festejar, mientras que Gimnasia volvió a irse de un campo de juego con las manos vacías.

En resumidas cuentas, el elenco “albiceleste” mostró dos caras: un primer tiempo dormido y sin alma, y un cierre con amor propio que podría ser un punto de partida para lo que viene.

El objetivo inmediato ya no es el primer ascenso porque las matemáticas ya no ayudan, sino que habrá que recuperar confianza y llegar de la mejor manera al Reducido, donde se jugará todo por el segundo boleto a la Liga Profesional.

LA SÍNTESIS DE PARTIDO

San Telmo (3): Enrico; Formichelli, Pollacchi, Morro; Brítez, Uriburu, Ojeda, Astina; Porto Lapegüe, Cocimano. DT: José María Bianco.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (2): Álvarez; Palazzo, Soria, Dematei, Noble; Trasante, Córdoba, Molina, Maidana; Menéndez, Quintana. DT: Matías Módolo.

Estadio: “Dr. Osvaldo Baletto”.

Árbitro: Franco Acita.

Goles PT: 24’ Morro (ST), 28’ Enrico (ST). ST: 7’ Cocimano (ST), 21’ López (GyEJ), 22’ Quintana (GyEJ).