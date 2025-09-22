Pretendía viajar con 60 kilos de cocaína, pero un perro de la Gendarmería lo delató, en Jujuy

Un control de rutina emplazado por personal de la Gendarmería Nacional Argentina en la Ruta Nacional n° 34, en jurisdicción de la provincia de Jujuy, permitió bloquear una millonaria maniobra de narcotráfico al ser atrapado un hombre con un cargamento de más de sesenta kilos de cocaína.

Un binomio cinológico de la GNA trabajó en el vehículo y detectó la presencia de droga. Los "ladrillos" estaban ocultos e diferentes sectores de a carrocería.

El procedimiento tuvo lugar en un retén ubicado a la altura del kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional 34, punto en el que efectivos de la Sección “Chalicán”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro” de la GNA, hicieron detener su marcha al conductor de un vehículo Renault Kangoo, para una verificación de rutina.

Con apoyo de efectivos del Escuadrón 53 “Jujuy”, el control incluyó la participación de un can detector de narcóticos, el cual cuando fue puesto a revisar la unidad reaccionó de acuerdo a su entrenamiento, alertando sobre la presencia de estupefacientes en su interior.

Un total de 59 "ladrillos" se extrajo del interior del vehículo retenido en la RN 34. Con un peso de más de 61 kilos, el estupefaciente secuestrado estaría valuado en unos $1.220 millones.

A partir de esas señales los gendarmes realizaron una minuciosa inspección, para lo que debieron utilizar diferentes elementos y herramientas a fin de poder desprender paneles del tapizado y acceder a diferentes sectores del rodado.

Así lograron extraer 59 paquetes envueltos con plástico de color amarillo con la ya conocida forma de “ladrillos”, que estaban ocultos a la vista.

El personal de la GNA realizó las pruebas de rigor al polvo blanco contenido en los paquetes y tras confirmar que se trataba de cocaína, pusieron la droga en una báscula para obtener un peso total de 61,276 kilos.

Con base en datos que manejan las fuerzas de seguridad, se puede estimar que este cargamento interceptado en Jujuy podría estar valuado en aproximadamente 1.220 millones de pesos.

Con herramientas apropiadas, los gendarmes pudieron acceder a los compartimientos acondicionados en el utilitario para ocultar el narcótico.

Siguiendo instrucciones de la Fiscalía Federal de Jujuy, se procedió al secuestro del vehículo y el estupefaciente, como así también a la detención del conductor involucrado en la maniobra frustrada, en violación a la ley nacional de narcotráfico.