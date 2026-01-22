Por recomendación de Vialidad Chile, volvieron a cerrar el paso de Jama por varios días

Después que se conociera extraoficialmente que al mediodía de este jueves se había reanudado la circulación vehicular por el paso de Jama, la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales de Jujuy informó que dicho cruce cordillerano se encuentra inhabilitado, lo que en principio se extendería hasta el lunes próximo.

Un breve comunicado oficial difundido por el Gobierno de Jujuy refiere que el cierre de ese vínculo fronterizo obedece a una “recomendación de Vialidad Chile” y especifica que “la medida responde a las condiciones climáticas adversas previstas para la tarde de hoy y durante el fin de semana, priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios del corredor internacional”.

El Complejo Integrado de Control Fronterizo del paso de Jama, en Jujuy, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

De tal manera, el organismo que se ocupa de las relaciones internacionales de la provincia recomendó “a transportistas, viajeros y a la comunidad en general extremar las medidas de precaución, respetar las indicaciones del personal autorizado y mantenerse informados a través de los canales oficiales”.

En ese sentido se indicó que está a disposición para tales consultas la línea 3887483700 correspondiente a las dependencias de la Gendarmería Nacional Argentina con asiento en el paso de Jama, enclave situado en el límite entre la provincia de Jujuy, en territorio argentino, y la provincia chilena de El Loa, en la comuna de San Pedro de Atacama, perteneciente a la Región de Antofagasta.

PASO CERRADO HASTA EL LUNES 26

El comunicado de la Secretaría de Integración Regional de Jujuy agrega que “las autoridades argentinas y chilenas se encuentran en diálogo para determinar las medidas que serán aplicadas durante las próximas horas y días”, esto en razón de que “inicialmente, Vialidad Chile estableció que la inhabilitación del paso se extendería hasta el lunes 26 de enero a las 13:00”.

Por otra parte, el organismo provincial agregó como contactos sugeridos para consultar información actualizada acerca de la situación en la frontera, los teléfonos de dos servicios turísticos que funcionan en Jama, que son 3884086834 (“Refugio del Chuy”), y 3884963660 (“Hospedaje de Lucio”).