Ponen a la venta las entradas para Gimnasia de Jujuy vs. Central Norte de Salta

La amplia expectativa que genera el partido a disputarse el domingo desde las 16:00 en esta capital protagonizado por Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Norte de Salta, tiene respuesta por parte de la dirigencia de club local, que ha anunciado la puesta en venta de entradas físicas con descuento para presenciar el espectáculo.

Programado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de la 29.na fecha de la Primera Nacional Zona B, el encuentro que pondrá frente a frente a dos rivales históricos se desarrollará sin público visitante, según acordaron oportunamente ambos clubes.

CUÁNTO, CÓMO Y DÓNDE

La venta anticipada de entradas comienza este viernes en la boletería de plateas del estadio “23 de Agosto” del barrio Luján, en el horario de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00. De esta manera, los interesados en asegurarse sus tickets podrán hacerlo con antelación y además pagando de contado efectivo obtendrán el beneficio de un descuento.

El estadio “23 de Agosto” se prepara para recibir a una multitud que alentará el domingo al "Lobo" jujeño en su encuentro con un adversario histórico, el "Cuervo" salteño.

La venta continuará el sábado de 9:00 a 12:00 en el mismo lugar y bajo idéntica modalidad de pago. En tanto, el domingo la venta se habilitará a las 12:00 en la boletería correspondiente a cada sector: Popular Norte, en ventanillas sobre la calle Santa Bárbara; Popular Sur, boletería ubicada en la calle Humahuaca; Preferencial, ventanillas sobre la colectora; y Platea, boletería ubicada en la calle Humahuaca.

Para este encuentro los valores de las entradas son los siguientes:

Popular Mayor $25.000; Popular Jubilado $15.000; Popular Menor $10.000.

Preferencial Mayor $30.000; Preferencial Jubilado $20.000; Preferencial Menor $15.000.

Platea Mayor $40.000; Platea Jubilado $30.000; Platea Menor $20.000.

El “Lobo” y el “Cuervo” se enfrentarán este domingo en un desafío que no sólo será un nuevo capítulo en la rivalidad futbolística entre jujeños y salteños, sino que será trascendental en la lucha por los puestos de avanzada de la Zona B en la Primera Nacional, el torneo que premia a los dos mejores equipos con sendos pasaportes a la máxima categoría del fútbol argentino.

Bruno Amiconi arbitrará el cotejo. Sus asistentes serán Eduardo Lucero y Emiliano Bustos, mientras que Nelson Bejas será el cuarto árbitro.