Periodistas deportivos de Jujuy consagrarán en Tilcara al mejor deportista del año

Como culminación de una temporada que tuvo mucha actividad en gran número de disciplinas, y por ello no son pocos los candidatos a merecer el preciado Cóndor de Oro en su versión 2025, este miércoles se realizará en la ciudad turística de Tilcara -85 km al norte de la capital San Salvador de Jujuy- la Fiesta Provincial del Deporte, que anualmente organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy.

En la quinta edición desde que se normalizó el funcionamiento de la institución, una de las principales particularidades de esta celebración es que “por primera vez en su historia” -resaltan los organizadores-, la tradicional entrega de los galardones se realizará en la Quebrada de Humahuaca.

La ceremonia tendrá lugar en el salón municipal “José de San Martín”, comenzará a las 18:00 y se espera la presencia del gobernador Carlos Sadir.

La patinadora sampedreña Selene Miy fue galardonada en 2024 con el Cóndor de Oro por el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy.

De manera preliminar la entidad dio a conocer la nómina de deportistas que serán distinguidos en esa gala con el premio Cóndor de Plata en sus respectivas disciplinas y de entre los cuales surgirá el ganador del máximo galardón de la noche, sucediendo a la sampedreña campeona argentina de patín artístico Selene Miy, Cóndor de Oro 2024.

CÓNDOR DE ORO 2025: LOS NOMINADOS SON...

Sucesivamente subirán al escenario para recibir su galardón Santiago Fernández (atletismo), Adrián Gaspar (trial), Lucas Garay (e-sports), Matías Clapier (automovilismo), Tahiel Audamás (karate), Lucas y Nicolás Farfán (pádel), Alberto Rodríguez (handball), Eduardo Robledo (ajedrez), club General Belgrano de Tilcara (fútbol femenino), Hugo Sánchez (fútbol infantil), y Unión Deportiva Maimará (fútbol quebradeño).

Harán lo propio Francisco Maidana (fútbol profesional), Amaya Simón (natación), Oscar Abraham (golf), Máximo Gómez Ortuño (ciclismo), Santiago Ferrari (gimnasia de trampolín), Rodrigo Burgos (triatlón), Marcelo Torres (judo), Fátima Chungara (pesas), Alfonso Irigoytía (boxeo), Francisco Torena, (patín artístico), y Camila Hiruela (vóley).

Del mismo modo, serán distinguidos Oscar Vaquera (básquet), Marco Cuadri (hóckey), Justino Rey Campero (rugby), Nicolás Clady (tiro), Adolfo Serna (karting), Agustina Apaza (mountain bike), Josefina Miranda (tenis), Daniela Zapatero (tenis de mesa), Carmen Galán (fútbol local), y Mateo Bordiga (taekwondo).

HOMENAJES, RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES ESPECIALES

Un pasaje de la ceremonia estará dedicado a recordar a deportistas, dirigentes y periodistas de la especialidad fallecidos este año.

Así, se rendirá homenaje a Antonio Vela, Raúl Valdez, Julio César Sarapura, Nemesio Gómez, Marcelo Wowk, Alejandra Oliveras, Marcelo Guaymás, Jorge Hernáez, Francisco Rojas, Lucas Subirats, Graciela Flores, Manuel Guerrero, Néstor Gómez, Ángel Cerdán, Alberto Colella, Emanuel Ramos, Jesús Flores, Oscar “Mula” González, Franco Rufino, Omar Lanuza y Darío Colchar.

El salón municipal “José de San Martín” de Tilcara será reinaugurado el próximo miércoles en ocasión de realizarse la Fiesta Provincial del Deporte. La intendente local Sonia Pérez, acompañó al presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy, Daniel Echazú (derecha) y otros directivos de la entidad, en visita a esas instalaciones.

Por otra parte, el exciclista Juan Francisco Catacata recibirá del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy el reconocimiento a la trayectoria deportiva, mientras que en su carácter de dirigentes también serán destacados el director de Deportes de la Municipalidad de Tilcara, Marcelo Burgos; los presidentes Álvaro Zenteno, de Club Comercio; Adrián Montalvo, de Deportivo Los Perales; Sebastián Casasco, de la Unión Jujeña de Padel; y Hugo Peñaloza, del Club Deportivo Luján.

De igual manera, serán reconocidos el interventor de la Federación Jujeña de Básquet, Gustavo Lamas; el coordinador de vóley de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Daniel Guevara; y el dirigente y entrenador de la Asociación Jujeña de Karate, Mario Cortéz.

En otro momento de la velada la entidad distinguirá a los periodistas Claudio Serra (San Salvador de Jujuy), Gonzalo Vilte (Tilcara), Samuel Rentería (Perico) y Sergio Lugo (San Pedro). “Cada uno representa a todos los colegas que hacen grande la profesión día a día”, resaltaron los directivos del Círculo.

En la gala de Tilcara se destacará asimismo a los últimos ganadores del premio Cóndor de Oro, que fueron la atleta María Emilia Batalla, el gimnasta Santiago Ferrari -el único que repitió la máxima distinción- y la patinadora artística Selene Miy.

También se ha anunciado distinciones para el gobernador de Carlos Sadir; el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García; el secretario provincial de Deportes, Luis Calvetti; y la intendente de Tilcara, Sonia Pérez.

Para facilitar la concurrencia de los galardonados y periodistas a la ceremonia en Tilcara, la organización de la Fiesta Provincial del Deporte pondrá a su disposición el miércoles un colectivo que partirá a las 15:00 con ese destino desde el extremo norte del parque San Martín de esta capital.