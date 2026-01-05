“Ola de reclamos” de usuarios derivó en millonarias multas a la empresa de energía de Jujuy

El vocal primero del directorio de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), Hugo Leopoldo Montaño, dijo que “en respuesta a la ola de reclamos” de los clientes de la Empresa Jujeña de Energía S.A. (EJESA) por deficiencias en el suministro eléctrico, el organismo de control aplicó multas por más de 1.800 millones de pesos a la compañía entre 2024 y 2025.

Según afirmó el funcionario, la SUSEPU “mantiene un monitoreo riguroso” sobre el servicio de provisión de energía eléctrica en toda la provincia, habló de una “profunda preocupación por el deterioro en la calidad” de la prestación, y confirmó que en el último año y medio las sanciones económicas contra la distribuidora superaron los 1.838 millones de pesos.

Con base en los reclamos de los usuarios, la SUSEPU aplicó multas por más de 1.800 millones de pesos a la empresa de energía de Jujuy, dijo el vocal primero del organismo, Hugo Montaño.

En efecto, tras detectar irregularidades que afectaron directamente a los usuarios, durante el periodo 2024/2025 la SUSEPU aplicó tres multas “de gran escala” a raíz de daños ocasionados en artefactos eléctricos por variaciones de tensión en la red, y por deficiencias en la respuesta de la empresa a sus clientes ante la falta de suministro.

En este sentido Montaño explicó que el monitoreo de la SUSEPU tiene tres ejes de control, que son sobre la frecuencia y duración de los cortes, es decir la calidad del servicio técnico; los niveles de tensión, lo cual hace al producto técnico; y los tiempos de respuesta ante reclamos, esto es la calidad de la atención comercial.

De tal manera, mediante las resoluciones 440 y 458 se aplicó a EJESA sendas multas por montos de 602 millones y 649,5 millones de pesos en el rubro Producto Técnico, por variaciones de tensión que provocaron daños en artefactos eléctricos de los usuarios; y una multa adicional en el rubro Servicio Técnico por 585,6 millones dispuesta en la resolución 391, en sanción por deficiencias en los tiempos de respuesta ante la falta de suministro.

URGE CORREGIR LA SITUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Pero más allá de las sanciones pecuniarias -dijo Montaño-, el objetivo primordial de la SUSEPU es que la prestataria cumpla estrictamente con los regímenes contractuales de manera de corregir la situación que reflejan las innumerables quejas.

Así es como además de las multas informadas, se trabaja en “trámites administrativos en curso por montos significativos”, nuevos expedientes abiertos por frecuentes cortes de energía no programados que afectan a la población, y deficiencias en la atención al cliente y el funcionamiento del “call center”.

“Si bien no desconocemos que los fenómenos climáticos pueden afectar al tendido eléctrico, exigimos que la empresa brinde las respuestas adecuadas en los momentos adecuados”, planteó Montaño.

Al respecto agregó que mediante la resolución 108/2025 se intimó a EJESA a ejecutar obras adicionales que demandarán un presupuesto de 1.212 millones de pesos.

Estas inversiones obligatorias incluyen el reemplazo de cableado subterráneo en el anillo céntrico de la capital San Salvador de Jujuy y la ampliación de estaciones transformadoras en zonas donde se detectó un déficit crítico de potencia, especificó el vocal de la Superintendencia de Servicios Públicos.