Octubre en Jujuy: un mes con arte, colores, mensajes e historias de vida

Entre las variadas actividades que caracterizan al mes de octubre en Jujuy, en esta temporada el arte encuentra su lugar en el calendario y se hace protagonista con dos interesantes propuestas: este sábado quedó inaugurada en el anexo de la Biblioteca Popular de Jujuy la exposición pictórica titulada “En las profundidades del corazón”, con obras de Yesica Berdun Pettersen y Jorge Daniel Jamarlli, en tanto que para el sábado próximo se anuncia en El Cabildo la apertura de la muestra colectiva “Esencia de coraje en el Mes Rosa”, a lo que posteriormente seguirá una Jornada de Arte y Concientización sobre el Cáncer de Mama.

En la acogedora sala de arte de calle Belgrano 652 se expone desde este sábado “En las profundidades del corazón”, una propuesta de expresión plástica que reúne obras de expresionismo realizadas con técnicas mixtas por Yesica Berdun Pettersen y Jorge Daniel Jamarlli.

En el acto inaugural se dijo que la muestra “ofrece al público la oportunidad de sumergirse en un diálogo profundo entre formas, colores y emociones” por cuanto las obras componen una colección que “invita a recorrer un itinerario estético que interpela al espectador desde la sensibilidad y la fuerza expresiva de los creadores”.

La artista Yesica Berdun Pettersen y el pintor Jorge Daniel Jamarlli, expositores en el espacio de arte de la Biblioteca Popular, en Belgrano 652 de la capital jujeña.

En ese sentido, Berdun Pettersen resumió su propuesta prometiendo a los presentes que en su recorrida por la sala “van a navegar en el encuentro de colores que susurra la naturaleza”, mientras que Jamarlli describió su trabajo como el resultado de su experiencia “buscando la realidad en nuevas combinaciones de las formas”.

La muestra “En las profundidades del corazón” permanecerá abierta hasta el jueves 9 de octubre en Belgrano 652, con entrada libre y gratuita.

ARTE Y CONCIENCIA EN EL MES ROSA

Por otra parte, en el marco del Mes Rosa del 11 al 20 de octubre el Salón Pachamama del Centro Cultural El Cabildo, en el casco histórico de San Salvador de Jujuy, será escenario de la muestra colectiva “Esencia de coraje en el Mes Rosa”, que el viernes 17 tendrá como complemento la jornada “Recreando Esperanza: La Fuerza del Arte”.

Organizada por la Comisión de Mujeres Empresarias de la Unión Empresarios de Jujuy (UEJ), esta programación se orienta a “visibilizar la fuerza de la mujer y a generar conciencia sobre la importancia de la detección precoz y el tratamiento del cáncer de mama”.

En la exposición colectiva “se exhibirá obras de artistas plásticas de distintas edades, reunidas en un espacio de encuentro que busca reflejar la esencia, el coraje y la creatividad femenina, al tiempo que acompaña la causa de la concientización. Cada obra será un testimonio de sensibilidad y fortaleza compartida”, puntualizó una vocera de la UEJ.

Flyer que anuncia la muestra colectiva “Esencia de coraje en el Mes Rosa”, a realizarse este mes en el Salón Pachamama del Centro Cultural El Cabildo.

Con la misma motivación el viernes 17 se ofrecerá a la comunidad la Jornada de Arte y Concientización sobre el Cáncer de Mama “Recreando Esperanza: La Fuerza del Arte”, que tendrá lugar también en El Cabildo, situado frete la plaza Belgrano.

La propuesta -informó la UEJ- integrará pintura, charlas de concientización médica y testimonios en primera persona de pacientes y familiares, incluyendo experiencias sobre el cáncer de mama en varones.

La actividad se desarrollará de 17:00 a 20:00 y para el cierre están invitados los grupos de baile Elite Girls Junior y Groovera, que presentarán un vibrante espectáculo artístico para celebrar “una tarde de reflexión y expresión colectiva”.

Esta propuesta de la entidad empresarial procura “unir el arte, la medicina y las historias de vida para transformar el dolor en fortaleza y la lucha en un mensaje de esperanza compartida”.

Con eje en el 19 de octubre como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama es una campaña internacional anual para sensibilizar sobre esta enfermedad, promover la detección temprana mediante el autoexamen y mamografías, y recaudar fondos para la investigación y tratamiento.

Adoptando el color rosado y el lazo rosa como símbolos, a nivel global desde 1992 la campaña se enfoca en educar a la población sobre los factores de riesgo y animar a hacerse pruebas periódicas.