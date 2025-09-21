Obligado a ganarle a Agropecuario, el “Lobo” jujeño juega este domingo por un “milagro”

Presionado por propios y extraños, Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibe este domingo a Agropecuario desde las 18:00 en el estadio “23 de Agosto” con la obligación de sumar de a tres. El “Lobo” jujeño sabe que tras los resultados del sábado en la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional, cualquier otro resultado que no sea un triunfo complicará su proyecto de pelear por el primer ascenso que otorga la categoría.

¿QUE DEBE OCURRIR PARA QUE SE CONSUME UN “MILAGRO”?

Tras la victoria de Gimnasia de Mendoza sobre San Telmo, el equipo cuyano lidera el grupo en soledad con 59 puntos. Detrás aparecen Estudiantes de Río Cuarto con 56, Estudiantes de Buenos Aires con 55 y el equipo del DT Matías Módolo en la cuarta colocación con 54.

El “Lobo” jujeño se preparó en la semana trabajando con intensidad para recibir a Agropecuario en el “23 de Agosto”, en lo que será un partido bisagra.

Da esta manera, para seguir soñando con el primer ascenso, en primer término el elenco “albiceleste” está más que obligado a festejar un triunfo este domingo jugando de local.

Luego, Gimnasia necesita ganar los tres partidos que le quedan por disputar y esperar tropiezos de sus rivales directos.

Con 9 puntos en juego, el “Lobo” jujeño podría alcanzar un máximo de 63 unidades. Para que ese escenario lo deje en la cima, Gimnasia de Mendoza debería perder al menos un partido y dejar puntos en otro, mientras que Estudiantes RC y Estudiantes BA tendrían que resignar unidades en sus próximos compromisos. La pelea está abierta, pero cada fecha cuenta como una final.

BAJAS SENSIBLES Y REGRESOS CLAVES EN EL “LOBO”

El equipo de Módolo no llega con el plantel completo a este encuentro del domingo: Gustavo “Tortuga” Fernández y Francisco Molina quedaron descartados por lesión, mientras que Nicolás Dematei y Francisco “Panchito” Maidana volverán al “once” titular.

El entrenador realizará entonces variantes obligadas: Dematei ocupará la zaga central desplazando a Diego López, lo que devolverá el lateral derecho a Bruno Palazzo. En el medio, Maidana reemplazará a Fernando Duré y completará la línea junto a Hugo Soria y Santiago Camacho. Arriba, Maximiliano Casa bajará a la banda izquierda y la ofensiva quedará conformada por Cristian “Polaco” Menéndez y Alejandro Quintana.

Dos derrotas consecutivas han golpeado al "Lobo" jujeño y el DT Matías Módolo ha debido lidiar con bajas en el equipo. Este domingo es vital volver al triunfo.

El probable “once” formaría entonces con Milton Álvarez; Bruno Palazzo, Sebastián Sánchez, Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi; Santiago Camacho, Hugo Soria, Francisco Maidana, Maximiliano Casa; Cristian Menéndez y Alejandro Quintana.

Una noticia alentadora es la habilitación de Jeremías Perales, quien cumplió la sanción impuesta a causa de la lesión infligida a Stefano Callegari de Nueva Chicago hace ya varios meses. El delantero podrá volver a ser tenido en cuenta y dependerá del DT su inclusión en la lista, todavía diezmada por las lesiones.

ESPERAN QUE EL HINCHA SE HAGA NOTAR

La dirigencia del club “Lobo” lanzó promociones para que el estadio se vista de fiesta este domingo. Los socios que están al día con su cuota podrán ingresar con un acompañante gratis, mientras que los no socios que compren su entrada en efectivo también tendrán el beneficio de llevar a otra persona sin costo. La venta por ventanilla comenzará a las 16:00.

Además, los carroceros con oblea oficial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes podrán ingresar gratis a las tribunas populares.

Francisco Maidana (a la izquierda) y Nicolás Dematei volverán al equipo titular, pero el DT Matías Módolo deberá acomodar el resto debido a lesiones de otros futbolistas de su plantel.

EL TIEMPO EN LA TACITA DE PLATA

El partido de Gimnasia y Esgrima de Jujuy versus Deportivo Agropecuario arrancará con una tarde agradable en San Salvador de Jujuy. Para las 18:00 se espera un temperatura de 23°C, cielo parcialmente nuboso y sensación térmica de 25°C.

Con el correr del encuentro, la temperatura descenderá: 21°C a las 19:00 y 19°C hacia el final del encuentro, ya con cielo cubierto. El viento soplará moderado desde el suroeste, sin riesgos climáticos que puedan alterar el espectáculo.