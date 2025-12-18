Objetivo Liga Profesional: Chiarini sigue sumando nombres en la lista del “Lobo” jujeño

La incorporación del volante Claudio Pombo como primer refuerzo el martes 2 de diciembre fue la movida inicial de Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el tablero de “un mercado de pases muy complejo” -tal como definió el presidente del club, Walter Morales- con miras a la temporada futbolística 2026.

Días después el manager deportivo del club, Julio Chiarini, anunciaba que Hugo Soria, Emiliano Endrizzi y Diego López renovarían sus respectivos contratos con la entidad, lo mismo que Guillermo Cosaro, Cristian Menéndez y el sampedreño Francisco Maidana, a lo que se sumaría la grata noticia de que el juvenil Emiliano Zambrano firmaba su primer contrato profesional con el club que lo vio formarse.

El volante Claudio Pombo fue el primer refuerzo incorporado para el plantel 2026 de Gimnasia de Jujuy. Le dieron la bienvenida el manager deportivo del club, Julio Chiarini (izq.), y el DT Hernán Pellerano.

MÁS RENOVACIONES QUE CONTRATACIONES

En declaraciones a los medios Morales dijo que la institución se encuentra “en tratativas para reforzar el plantel de cara a la temporada 2026”, pero adelantó que “se mantendrá el noventa por ciento” de la plantilla que dio pelea este año en la Primera Nacional en busca del ascenso.

“Se trabaja en más renovaciones, como las de Juan Pablo Córdoba y Rodrigo Velázquez”, agregó, y en el mismo renglón anotó que el defensor Nicolás Dematei “tiene contrato por un año más y ningún club se contactó por él”, de manera que “somos optimistas en que renovará por otro año más”.

Por otro lado, la partida de Alejandro Quintana hace que entre las prioridades para abastecer al técnico Hernán Pellerano está la búsqueda de un futbolista que ocupe la posición de número 9, como así también señaló “la intención de contratar un volante mixto y uno o dos delanteros más”.

Finalmente, con tono fáctico el presidente del “Lobo” apuntó que “ya está cerrada la llegada de un marcador de punta”, aunque no reveló el nombre del próximo refuerzo.

DIEGO LÓPEZ REVELÓ “EL SUEÑO QUE SIEMPRE TUVE DE CHICO”

En este contexto, el más reciente anuncio de Julio Chiarini y la Comisión de Fútbol es la firma del contrato por el que Diego López renovó su vínculo con el club, lo que se dio a conocer este miércoles.

“Esta es mi casa y desde que volví me siento muy cómodo”, dijo el futbolista después de posar para los fotógrafos acompañado por el manager deportivo.

Diego López continuará vistiendo los colores del "Lobo" jujeño en la temporada 2026.

“Integramos un gran plantel, con una dirigencia que acompaña y un cuerpo técnico que confía en este grupo”, valoró, al tiempo que resumió la mentalidad con que se afronta la nueva etapa afirmando que “nos levantamos, reseteamos y trabajamos para volver a intentar lo que todos queremos: llevar a Gimnasia a lo más alto”.

Es que para “Fores” López la campaña de Gimnasia de Jujuy este año fue “especial”, con “una ilusión muy grande” matizada con ”altibajos y una entrega total” a lo largo de la competencia, que para el “Lobo” terminó derrumbándose de una manera impensada.

“Al final no se dio el objetivo planteado, pero en 2026 estaremos bien preparados para lo que venga y conducir a Gimnasia al sitio en el que merece estar”, enfatizó el jugador.

En ese plano prometió que, dispuesto a “seguir mejorando y aprendiendo”, en la próxima campaña dará “lo mejor, como siempre lo hice, con garra, corazón y humildad”, además de asumir ”el compromiso de dejar algo bueno a los más jóvenes”, para lo cual garantizó “entrega máxima para lograr el sueño que siempre tuve de chico”.

“Cuando venía al estadio -recordó entonces- anhelaba estar del otro lado del alambrado y alcanzar grandes objetivos para el club, la hinchada y toda la provincia”. El año entrante Diego López lo volverá a intentar.