Objetivo 2026: el proyecto de ley de coparticipación provincial está en debate en Jujuy

Lo que fue una promesa de campaña de Carlos Sadir en 2023 y después un anuncio formal cuando asumió el cargo de gobernador de Jujuy, ahora cobra impulso en la Legislatura: diputados de todos los bloques tienen en estudio el proyecto de ley de coparticipación provincial remitido por el Poder Ejecutivo con el propósito de instaurar un mecanismo moderno, ágil y transparente para la distribución de los recursos públicos.

“El gobernador Sadir demuestra una clara vocación de establecer reglas claras, previsibles y constitucionales para la distribución de los recursos públicos entre la provincia y los municipios”, dijo el presidente del bloque de diputados del frente Jujuy Crece, Santiago Jubert, en una entrevista en la que desglosó los principales lineamientos de la propuesta oficial.

Subrayó que el texto “incorpora disposiciones que fortalecen la transparencia fiscal, la responsabilidad administrativa en la gestión de los recursos y la cooperación interjurisdiccional, en línea con el mandato constitucional de articulación entre los distintos niveles de gobierno”, y en ese sentido señaló que el proyecto prevé la creación del Sistema de Coordinación Financiera, Fiscal y Tributaria.

COPARTICIPACIÓN CON TRES EJES

Concebido para “consolidar un régimen de coparticipación municipal más equitativo, eficiente y transparente, conforme a los artículos 102 y 103 de la Constitución Provincial” -explicó Jubert-, el Sistema de Coordinación Financiera, Fiscal y Tributaria presenta tres ejes, que son:

1) El Régimen de Coparticipación Municipal y el Fondo de Desarrollo Comunal, destinado a fortalecer la autonomía financiera y la capacidad de inversión de los municipios.

2) La Comisión Interjurisdiccional de Tributos como órgano de coordinación técnica e institucional en materia fiscal y tributaria.

3) El programa de Armonización Tributaria y Mejora del Sistema de Recaudación orientado a garantizar coherencia normativa, evitar superposiciones impositivas y promover el desarrollo económico provincial y local.

EXPECTATIVA EN EL INTERIOR

Los intendentes jujeños “veníamos solicitando desde hace años un sistema más justo, transparente y previsible, que fortalezca la autonomía municipal y nos permita planificar con responsabilidad el crecimiento de nuestras ciudades”, dijo el sampedreño Julio Bravo acerca del proyecto de ley que propone un nuevo régimen de coparticipación.

“Es algo necesario”, afirmó el mandatario municipal.

Julio Bravo, intendente de San Pedro de Jujuy.

En su opinión, el instrumento diseñado por la Casa de Gobierno “nos permitirá ordenar y modernizar la coordinación financiera, fiscal y tributaria entre la provincia y los municipios”, por lo que agradeció “al gobernador Carlos Sadir que dio ese paso marcando un avance institucional enorme para todo Jujuy, ya que esto es mirar hacia adelante, animarse a actualizar reglas que quedaron obsoletas con el tiempo y hoy ya no respondían a las necesidades reales de los municipios”, aseveró.

CONSOLIDACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES

En opinión del jefe de la bancada oficialista en la Legislatura, la propuesta del Poder Ejecutivo procura “el fortalecimiento del vínculo entre la provincia y los municipios” y en ese sentido es que posee una “alta carga institucional, fiscal y política”.

Previendo “un tratamiento responsable y favorable” en el seno de la Cámara de Diputados, “el debate parlamentario de este proyecto -agregó- contribuirá a la consolidación institucional, fiscal y económica de las administraciones municipales de Jujuy”.

Finalmente, confiado en que “la Legislatura enriquecerá en comisiones y en el recinto el proyecto”, Jubert aseguró que la sanción de la ley estará reafirmando su “compromiso con el desarrollo de las jurisdicciones municipales”, línea que comparte el intendente de San Pedro de Jujuy cuando dice que la futura norma “es un cambio que nos permitirá seguir construyendo una ciudad que crece, se ordena y mira al futuro con firmeza”, enfatizó Julio Bravo.