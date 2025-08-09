Nicolás Dematei, un “Vikingo” listo para dar batalla “hasta el final”

Aguerrido, sólido, de potrero, con las medias bajas y la moral muy alta. Así juega en la defensa de Gimnasia y Esgrima de Jujuy el futbolista Nicolás Dematei, al que le dicen “Vikingo”. Con ese carácter asegura a quien quiere oírlo, que “estamos para pelear arriba hasta el final”.

Se refiere a los tramos finales de la etapa principal del torneo 2025 de la Primera Nacional de la AFA, la competencia que premia a los dos mejores con sendos pasaportes hacia la máxima categoría del fútbol argentino, la Liga Profesional.

Actualmente el club jujeño lidera las posiciones de la zona B y con solo 12 goles en contra se muestra como el segundo equipo con menos vallas vencidas de la categoría.

“Estamos para pelear arriba hasta el final”, aseguró Nicolás Dematei, defensor del "Lobo" jujeño.

“Nos sacrificamos para defender” la retaguardia “y es una actitud que debemos sostener”, remarcó Dematei dejando en claro que aquel mérito no es casualidad sino más bien reflejo de disciplina táctica y esfuerzo colectivo en el equipo que dirige técnicamente el entrenador Matías Módolo.

En este sentido, en el vestuario del “Lobo” se asume que el trabajo colectivo es la piedra angular del equipo y, en este contexto, la defensa no es solo una responsabilidad exclusiva de la última línea, sino que “comienza con los delanteros, que se convierten en los primeros defensores”, dice con razón el futbolista porque “cierran espacios” y “presionan la salida” del rival.

RECUPERADO Y PRIMERO EN TODO

El “Lobo” jujeño tiene ahora por delante nueve partidos. “Quedan nueve finales y estamos bien para afrontarlas”, dice confiado el “Vikingo”.

La primera será este domingo cuando se mida con Mitre de Santiago del Estero, en condición de visitante. “Tendremos en frente un rival con buenos jugadores”, lo que implica que “el partido resultará muy duro”, advierte Dematei.

El encuentro, correspondiente a la 26.ta fecha de la Zona B de la Primera Nacional, se disputará en el estadio “Dres. Castiglione” de la capital santiagueña este domingo a partir de las 15:30.

Gimnasia de Jujuy encabeza su grupo con 46 unidades y es el mejor equipo de la categoría en general, ya que supera en tres puntos al líder de la Zona A, Deportivo Madryn, que suma 43, y cuenta con la mejor diferencia de gol, que es +16.