Lunes 1 de septiembre, inicio de pago de sueldos a trabajadores estatales de Jujuy

El lunes 1 de septiembre comenzarán a percibir sus haberes correspondientes al mes de agosto/2025 los trabajadores y funcionarios del Estado provincial. El cronograma fue confirmado este martes por fuentes oficiales, dando a conocer información emitida por la Tesorería de la Provincia de Jujuy.

En efecto, el organismo diagramó una secuencia de pago de los haberes netos para los empleados de la administración pública provincial y municipal que iniciará el lunes 1 con la acreditación de los haberes a Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM), al personal de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario de Jujuy, y a trabajadores de los organismos autárquicos.

Luego, de acuerdo a lo que informaron voceros de ese organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el martes 2 será el turno de los empleados de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Humano, también de los agentes de los municipios de toda la provincia, y el personal que presta servicio en el área de Administración Central.

Seguidamente, el miércoles 3 de septiembre tendrán depositadas sus liquidaciones en las respectivas cuentas sueldo los trabajadores dependientes del Ministerio de Educación de todos los niveles.

Por último, el jueves 4 cobrarán sus haberes correspondientes al mes de agosto los agentes de organismos descentralizados, el personal del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de la Auditoría General de la Provincia, y también los funcionarios.

Con la difusión del nuevo cronograma de pagos cabe recordar también la importancia de observar las medidas sanitarias correspondientes al momento de utilizar los cajeros de pago, tales como hacer uso de alcohol en gel para desinfectar las manos antes y después de manipular teclado y pantalla del cajero automático, usar barbijo en caso de estar cursando enfermedades respiratorias, y mantener la distancia social en la fila.