Los “Cóndores” volaron alto en Córdoba y cerraron la gira por las Sierras con un triunfazo

La travesía por Córdoba terminó con una sonrisa enorme. En Colonia Caroya -52 km al norte de la capital mediterránea-, Jujuy Básquet superó a Bochas Sport Club por 71-65 en el estadio “José Nou”, en un partido correspondiente a la octava fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

La victoria se sustentó en un notable segundo tiempo defensivo de los “Cóndores”, que terminó siendo la llave del triunfo para el quinteto jujeño.

QUEBRÓ EL JUEGO DESDE LA DEFENSA

El equipo dirigido por Guillermo Tasso mostró su mejor versión en la marca. La intensidad defensiva anuló el juego interior del local, obligándolo a depender casi exclusivamente del tiro exterior.

Fornes y Stheli fueron determinantes con actuaciones para sostener el triunfo en el estadio “José Nou”.

Bochas Sport Club no tuvo su habitual eficacia en ese rubro y cerró la noche con un bajo 21% de efectividad (8/38), cifra que le impidió sostener el invicto en su estadio.

En cambio el equipo de los jujeños aprovechó cada recuperación y administró mejor los ataques largos, encontrando en la solidez colectiva una herramienta determinante para dominar el desarrollo del complemento.

LAS FIGURAS APARECIERON CUANDO TENÍAN QUE HACERLO

Si bien el goleador del partido fue Esteban Cáffaro con 16 puntos para el conjunto cordobés, la visita contó con dos actuaciones sobresalientes abajo del aro: Francisco Fornes aportó 14 puntos y 12 rebotes, mientras que Ramiro Stheli completó otra tarea decisiva con 14 tantos y 11 rebotes. Ambos fueron factores preponderantes para sostener la ventaja en los momentos de mayor presión.

El cierre de sus tres partidos consecutivos fuera de casa terminó en Colonia Caroya con victoria para Jujuy Básquet.

Este triunfo en suelo cordobés llegó como recompensa para los ánimos de los “Cóndores”, que venían de dos derrotas duras en la gira, primero frente a Barrio Parque y luego ante Hindú Club.

Esta vez, la fortaleza defensiva y la concentración en el tramo final permitieron cerrar el viaje con una sensación positiva.

Ahora, los de Tasso regresan al norte con un triunfo que aporta alivio, claridad y envión anímico para lo que viene, el próximo compromiso que será nuevamente en casa, específicamente el jueves 11 en el estadio “Federación”, en el parque San Martín de esta capital, donde recibirá a Colón de Santa Fe.