“Lobos” vs. “Cuervos”, en Jujuy: “Estamos listos para jugar un partido duro”, avisó Maidana

“Saldremos a ganarlo, como lo hacemos en cada fecha”. Es la promesa de Francisco Maidana, el futbolista sampedreño que se ha ganado un lugar entre los titulares de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el equipo que con renovadas aspiraciones de volver a la máxima divisional del fútbol argentino, viene dando batalla en el pelotón de avanzada en la Zona B de la Primera Nacional.

Como jujeño y futbolista formado en Gimnasia, Maidana palpita el desafío con el “Cuervo” salteño “de manera especial” pero “sin perder el foco en lo verdaderamente importante”, que es lograr la clasificación. “Tenemos un objetivo grande y no lo perdemos de vista”, remarca.

Al analizar el desafío de este domingo con Central Norte, comentó que “trabajamos muy bien durante toda la semana y estamos listos para jugar un partido duro, lindo y de mucho interés”, teniendo en mente que “más allá de la actualidad del adversario de turno, aquí lo que pesa es lo que haga Gimnasia”.

Asumió en ese sentido que desde las tribunas “la gente querrá ganarlo desde el minuto uno”, pero ”nosotros tenemos que mantenernos al margen de esa ansiedad y enfocarnos en nuestro juego”.

“Al depender de nosotros mismos, no reparamos demasiado en la situación de los rivales”, insistió Maidana.

SUMAR PUNTOS EN SEIS “FINALES”

Para el arquero Milton Álvarez, el de este domingo “será un lindo partido para jugar, importante y distinto, ahora con nuestra gente”, dijo recordando que en la primera ronda el “Lobo” jujeño fue visitante y vencedor en Salta, pero a la vez reconoció más allá de la rivalidad interprovincial, en esta instancia “estamos necesitando sumar de a tres para seguir peleando arriba” en la tabla de posiciones.

“La campaña es muy buena, pero vamos a más”, remarcó el arquero Milton Álvarez.

En ese sentido, “Pancho” Maidana apuntó que al “Lobo” le quedan “seis finales” por jugar y con el desafío de “seguir sumando en cada partido, obviamente, con la intención de hacerlo de a tres”.

“Así llegaremos peleando hasta el final”, recalcó el volante.

“El grupo está con muchas ganas” de salir al campo de juego, afirmó en esa misma línea su compañero guardameta, que entonces convocó a los hinchas y simpatizantes de Gimnasia y Esgrima de Jujuy a colmar este domingo las tribunas del estadio “23 de Agosto”.

“Los necesitamos para seguir empujando el carro todos juntos”, alentó el arquero Álvarez, que finalmente, haciendo un balance de la temporada, consideró que “es muy buena” pero “estamos decididos a ir a más”, aseveró.

“Todavía quedan seis finales, el objetivo es claro y ahí tenemos la mira puesta”, aseveró el confiable guardavalla de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

“ENTUSIASMADOS, COMPROMETIDOS Y MOTIVADOS”

“Hay que aprovechar el momento”, dijo por su parte Diego “Fores” López.

“Tenemos que estar a la altura de este desafío y salir a ganar como siempre”, remarcó, al tiempo que recordó que “en la primera ronda pudimos imponernos, escribiendo un lindo capítulo en la historia, porque hacía mucho que no se jugaba un partido así”, trayendo a la memoria aquel 2 a 1 materializado en el último suspiro con gol de su autoría en el estadio “Padre Martearena”.

Diego López analizó que este domingo no solo estarán en juego el folklore de las tribunas y redes sociales, sino también tres puntos vitales para sostener la lucha por la punta de la tabla.

Luego, no sin mencionar que el encuentro de este domingo tiene “una pizca de picante que aporta al folklore de las tribunas y alimenta la rivalidad futbolística” entre ambas provincias vecinas, planteó que el equipo saldrá al campo de juego sabiendo que “tenemos que seguir en la misma línea, peleando la punta del torneo”.

“Estamos entusiasmados, comprometidos y motivados para hacerlo”, aseguró el defensor jujeño, que en ese punto puso en relieve que con sus compañeros “integramos un excelente grupo humano” que se caracteriza por “la competitividad, la solidaridad y la vocación por dejar a Gimnasia en lo más alto”.

“La temporada es muy buena, hacía años que Gimnasia no peleaba la punta y por grandes objetivos”, completó Diego López.