“Lobos” solidarios: llegaron al Hospital Materno Infantil los juguetes donados por los hinchas

En un nueva acción solidaria que llevó alegría, sorpresas y empatía al Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana” de esta ciudad, jugadores del plantel profesional de fútbol de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes de la entidad visitaron el nosocomio para entregar juguetes que fueron colectados por el club en el marco del “Mes de las Infancias”.

En una experiencia que será inolvidable para Guillermo Cosaro y su nuevo amigo, sonrisas y alegría por partes iguales.

Los jugadores Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Milton Álvarez, Francisco Molina, Sebastián Sánchez, Hugo Soria y Cristian Menéndez, el entrenador Matías Módolo y la dirigente del área Social del club María Isabel Álvarez Ulrich, integraron la delegación.

“LOBOS ” SENSIBLES Y COPROMETIDOS

El DT Matías Módolo aseguró de manera metafórica que en esta visita “jugamos un lindo partido y vivimos una tarde distinta” en el hospital pediátrico provincial.

El director del hospital, Marcelo Labarta, con colaboradores y la delegación del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el portal de ingreso al nosocomio cerrando la campaña solidaria en el "Mes de las Infancias".

Reflexionó que “esta experiencia fue un privilegio que nos permite nuestra profesión”, al tiempo que consideró que este acto solidario “no fue solo entregar un juguete a los chicos que atraviesan un problema de salud, sino también traer fuerzas a sus familias y agradecer a los equipos médicos y enfermeros que hacen su trabajo con un fuerte compromiso social”.

El futbolista Matías Sánchez fue uno de los integrantes de la embajada "albiceleste" que visitó el hospital público pediátrico.

Por su parte, el “Polaco” Menéndez celebró la posibilidad de “darle una alegría a los chicos que están atravesando un problema de salud”, y tras afirmar que “nos moviliza la vocación de ayudar y, en este caso especial, sacarle una sonrisa a los nenes y las nenas” que están internados en el establecimiento, el aguerrido defensor del “Lobo” jujeño confió que “tomar contacto con los problemas de los niños, toca las fibras más íntimas”.

Milton Álvarez, Francisco Molina, Cristian Menéndez y Hugo Soria entregando los obsequios enviados por los hinchas de Gimnasia de Jujuy a los pequeños pacientes del Hospital Materno Infantil.

“FUE UNA CARICIA AL CORAZÓN”

Al momento de agradecer la presencia de la comitiva el director del nosocomio, Marcelo Labarta, dijo que “para los chicos fue muy especial recibir la visita del ‘Lobo’. Los jugadores les trajeron juguetes y saludos”, lo que en gran medida suma ”ayudando a los pacientes que están internados a transitar una situación difícil”.

“Fue una verdadera caricia al corazón y eso colabora mucho en quienes están en tratamiento”, aseveró el funcionario y subrayó que “sin lugar a dudas fue una iniciativa sumamente positiva, por la cual estamos profundamente agradecidos”, finalizó Labarta.