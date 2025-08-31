“Lo que están haciendo estos muchachos es contracultural”, dijo el DT de Gimnasia de Jujuy

En un duelo de trascendencia para su futuro en la presente temporada, este domingo Gimnasia y Esgrima de Jujuy derrotó por 1 a 0 a Central Norte de Salta en la fecha 29 de la Primera Nacional, con lo que alcanzó una sumatoria de 54 unidades que le permitió volver al tope de la Zona B de la categoría.

Después del festejo en el vestuario, se presentaron ante los medios de prensa el director técnico Matías Módolo y el futbolista Santiago Camacho, autor del gol de la tarde, a los 80’ de juego.

El entrenador Matías Módolo (derecha) y el futbolista Santiago Camacho, en la conferencia de prensa tras la victoria de este domingo.

Respondiendo a preguntas de los periodistas el entrenador del “Lobo” jujeño comenzó por resaltar el “temple del plantel para unirse y sobreponerse ante cualquier adversidad”, cualidad que hace que “los rivales la tengan difícil para tumbarnos”.

En opinión del entrenador el partido de este domingo resultó un desafío de “trámite trabado” en el cual el local debió “apelar al amor propio de los jugadores, conscientes de que si no ganábamos, no podíamos pelear la punta”.

“Teníamos confianza, fe y convicción de que íbamos a ganar”, agregó, y desde esa revelación afirmó que “la convicción está por encima de lo futbolístico”.

“Los objetivos se logran con la convicción de los futbolistas, dejando todo para alcanzarlos”, resumió.

¿QUÉ PASÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO?

Acerca de la mejoría que mostró el equipo en la segunda parte, el DT dijo que en el entretiempo hizo “sugerencias tácticas” a sus dirigidos para “ser más eficientes en la finalización de las jugadas”, poniendo énfasis en que “lo importante era enfocarnos en tomar las mejores decisiones posibles, sin dejarnos llevar por el contexto”.

En ese punto Módolo no dudó en expresar su “orgullo por este grupo de jugadores” en virtud de que “siempre dan la vida en cada encuentro”, y tras destacar el “maravilloso” trabajo que hace toda la estructura del “Lobo” para tener este presente, interpretó que lo hecho este domingo ante los salteños fue “conmovedor”.

La formación con que Gimnasia y Esgrima de Jujuy se presentó este domingo en el estadio "23 de Agosto" para enfrentar al “Cuervo” salteño.

“Estamos haciendo historia”, remarcó el técnico, y tras fundamentar su afirmación señalando que “hace tiempo que Gimnasia no está en esta instancia y debemos valorarlo”, subrayó: “Lo que están haciendo estos muchachos es contracultural, priorizando el bien grupal por encima de lo individual”.

“NO NOS TIEMBLA EL PULSO”

También respondió interrogantes de los periodistas el autor del gol del triunfo. “Hicimos un gran partido, en líneas generales”, asumió Santiago Camacho, y defendió esa actuación analizando que “aunque no tuvimos un buen primer tiempo, en la segunda parte demostramos por qué estamos en la cima de la Zona B”.

“En esta última recta, varios jugadores tendrán la oportunidad de demostrar que están a la altura de las circunstancias”, dijo el DT Matías Módolo.

“Al ser una categoría muy difícil -siguió diciendo el futbolista-, es complicado mantenerse, pero nosotros lo logramos y estamos para pelear siempre” y “no nos tiembla el pulso para luchar cuando tenemos que hacerlo”, como en esta oportunidad, que el plantel “volvió a dar una muestra de carácter ante la adversidad”.

Como vienen diciendo muchos de sus compañeros, Camacho aseveró que en lo que resta del torneo, para Gimnasia de Jujuy “todos los partidos son finales” y por esa razón expresó su agradecimiento a los hinchas por “alentar en todo momento” al equipo que busca devolver al fútbol jujeño su lugar en la máxima categoría de país.