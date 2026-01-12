Liga Argentina: Jujuy Básquet cerró la gira con derrota y este martes juega de local

Jujuy Básquet cerró su primera gira del año lejos de casa con un nuevo resultado adverso, tras la derrota en Santa Fe. En esta oportunidad el conjunto dirigido por Guillermo Tasso perdió 93-80 ante San Isidro, puntero y uno de los principales candidatos de la Conferencia Norte de La Liga Argentina, en un encuentro correspondiente a la fecha 13 del certamen disputado en la provincia de Córdoba.

El desarrollo del partido fue parejo y disputado durante buena parte de la noche. Los parciales reflejan esa paridad: 21-20, 23-23, 26-24 y 23-13, siempre con leve ventaja para el local, que supo aprovechar mejor los momentos clave del cierre.

JUJUY SE LE PLANTÓ AL LÍDER

Desde el inicio los “cóndores” mostraron una postura firme, jugando de igual a igual ante el líder del torneo. El primer cuarto se resolvió por un detalle a favor del “rojo” cordobés, que se fue al primer descanso arriba por apenas 21-20.

Los “Cóndores” sufrieron a Jerónimo Suñé, figura de San Isidro y máximo anotador del partido con 28 puntos.

La historia se repitió en el segundo segmento, con intercambio constante de canastas y un parcial igualado en 23, que dejó el marcador 44-43 al término del primer tiempo.

LA VICTORIA LOCAL ESTUVO EN SU GOLEADOR

En el complemento, San Isidro encontró en Jerónimo Suñé a su principal arma ofensiva. El perimetral, que había estado ausente en los últimos dos encuentros de 2025, volvió con una actuación determinante: 28 puntos, liderazgo y protagonismo absoluto en los momentos decisivos, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para la defensa jujeña.

A pesar de ello, Jujuy Básquet no se desordenó ni abandonó su plan de juego. Recién en el último cuarto, el conjunto local dirigido por Sebastián Porta logró marcar una diferencia clara, aprovechando su efectividad y la experiencia de su plantel para sellar el triunfo 93-80.

El equipo dirigido por Guillermo Tasso tendrá cinco partidos consecutivos como local para buscar la recuperación.

Tras este traspié, el equipo jujeño deberá dar vuelta la página rápidamente, ya que se viene una etapa relevante del calendario: los “Cóndores” afrontarán una seguidilla de cinco partidos como local.

Esa etapa del fixture comenzará este martes recibiendo a Estudiantes de Tucumán, en el estadio Federación del parque San Martín de San Salvador de Jujuy, con el objetivo de recuperarse y fortalecer su posición en la tabla.