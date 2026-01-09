Liga Argentina: Jujuy Básquet acarició la victoria pero se le esfumó de las manos

El inicio del 2026 no fue el esperado para Jujuy Básquet. En un partido cambiante y de final cerrado, los “Cóndores” cayeron 86-80 ante Sportivo Suardi en el “Gigante de la Avenida”, en Santa Fe, por la duodécima fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina, y se quedaron con las manos vacías en el primer paso de la gira.
El encuentro fue dirigido por Fabio Alaniz y Romina Morales, con parciales favorables al local de 24-21, 15-15, 22-20 y 25-24, reflejando un trámite equilibrado que recién se quebró en los minutos finales.
UN ARRANQUE PROMETEDOR, QUE NO ALCANZÓ
El conjunto jujeño comenzó mejor. Con intensidad, ritmo alto y transiciones rápidas, se adelantó rápidamente 5-0 y logró incomodar a Sportivo en los primeros pasajes. Sin embargo, el local respondió desde el perímetro con Braida y Calderón, y el ingreso de Nahuel Fino fue determinante para que los santafesinos pasen al frente y cierren el primer cuarto 24-21.
El segundo período tuvo bajo goleo y defensas firmes. Sportivo llegó a sacar siete puntos de diferencia, pero Ramiro Stehli, con dos triples claves, sostuvo a Jujuy en partido y permitió que el descanso largo encuentre al local apenas arriba por 39-36.
UN TERCER CUARTO DE IDA Y VUELTA
Tras el entretiempo, el desarrollo se mantuvo parejo. El elenco visitante del entrenador Guillermo Tasso ajustó tuercas en defensa y encontró respuestas ofensivas, aunque Sportivo volvió a escaparse gracias a una buena circulación de balón.
En ese tramo apareció Santiago Ibarra, que lideró la reacción de los “cóndores” desde el perímetro y dejó el marcador 61-56 de cara al último cuarto.
EL FINAL FUE PARA EL LOCAL
El cierre tuvo emoción pura. La visita arrancó el último parcial con un contundente 6-0 que lo puso al frente, pero Sportivo respondió con dos triples consecutivos de Fino y Braida para recuperar el dominio.
Los “Cóndores” insistieron, se pusieron a una posesión con poco más de dos minutos por jugar, pero el local fue más certero en los instantes decisivos y terminó sellando la victoria 86-80.
Para el equipo de Guillermo Tasso no hay margen para lamentarse: este sábado desde las 21:00 visitará a San Isidro en Córdoba, el puntero de la Conferencia Norte, en otra parada exigente de la gira corta, previa a una localía que se extenderá por cinco encuentros entre el 13 y el 21 de enero en el estadio del parque San Martín de San Salvador de Jujuy.