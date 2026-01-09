Liga Argentina: Jujuy Básquet acarició la victoria pero se le esfumó de las manos

El inicio del 2026 no fue el esperado para Jujuy Básquet. En un partido cambiante y de final cerrado, los “Cóndores” cayeron 86-80 ante Sportivo Suardi en el “Gigante de la Avenida”, en Santa Fe, por la duodécima fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina, y se quedaron con las manos vacías en el primer paso de la gira.

El encuentro fue dirigido por Fabio Alaniz y Romina Morales, con parciales favorables al local de 24-21, 15-15, 22-20 y 25-24, reflejando un trámite equilibrado que recién se quebró en los minutos finales.

UN ARRANQUE PROMETEDOR, QUE NO ALCANZÓ

El conjunto jujeño comenzó mejor. Con intensidad, ritmo alto y transiciones rápidas, se adelantó rápidamente 5-0 y logró incomodar a Sportivo en los primeros pasajes. Sin embargo, el local respondió desde el perímetro con Braida y Calderón, y el ingreso de Nahuel Fino fue determinante para que los santafesinos pasen al frente y cierren el primer cuarto 24-21.

Los dirigidos por Guillermo Tasso fueron encontrando vías de gol durante el partido en Santa Fe, pero no alcanzó para romper el trámite muy parejo.

El segundo período tuvo bajo goleo y defensas firmes. Sportivo llegó a sacar siete puntos de diferencia, pero Ramiro Stehli, con dos triples claves, sostuvo a Jujuy en partido y permitió que el descanso largo encuentre al local apenas arriba por 39-36.

UN TERCER CUARTO DE IDA Y VUELTA

Tras el entretiempo, el desarrollo se mantuvo parejo. El elenco visitante del entrenador Guillermo Tasso ajustó tuercas en defensa y encontró respuestas ofensivas, aunque Sportivo volvió a escaparse gracias a una buena circulación de balón.

En ese tramo apareció Santiago Ibarra, que lideró la reacción de los “cóndores” desde el perímetro y dejó el marcador 61-56 de cara al último cuarto.

EL FINAL FUE PARA EL LOCAL

El cierre tuvo emoción pura. La visita arrancó el último parcial con un contundente 6-0 que lo puso al frente, pero Sportivo respondió con dos triples consecutivos de Fino y Braida para recuperar el dominio.

Los “Cóndores” tuvieron un tropezón en Santa Fe, pero ya piensan en el próximo desafío, que es San Isidro, el líder de la Conferencia Norte.

Los “Cóndores” insistieron, se pusieron a una posesión con poco más de dos minutos por jugar, pero el local fue más certero en los instantes decisivos y terminó sellando la victoria 86-80.

Para el equipo de Guillermo Tasso no hay margen para lamentarse: este sábado desde las 21:00 visitará a San Isidro en Córdoba, el puntero de la Conferencia Norte, en otra parada exigente de la gira corta, previa a una localía que se extenderá por cinco encuentros entre el 13 y el 21 de enero en el estadio del parque San Martín de San Salvador de Jujuy.