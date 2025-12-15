Liga Argentina: en un partido intenso y de marcada paridad, Jujuy Básquet cayó ante Fusión

A Jujuy Básquet se le escapó en el final un partido que tuvo en sus manos y terminó cayendo ante Fusión Riojana por 103-94 en tiempo suplementario, en el marco de la décima fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina. El encuentro se disputó en el estadio “La Caldera Verde”, donde el local volvió a hacerse fuerte.

El equipo riojano cerró el tiempo regular igualado y fue ampliamente superior en los cinco minutos extras, que ganó 11-2 para quedarse con una victoria clave en el cierre del año. Juan Abeiro fue la gran figura de la noche con 24 puntos y 9 rebotes, bien acompañado por Mateo Beigier con 23 unidades. En Jujuy Básquet, Ramiro Stehli se destacó con 20 puntos.

LA INTENSIDAD INICIAL FUE DEL LOCAL

Desde el salto inicial, Fusión Riojana mostró una postura agresiva y dinámica. Con Abeiro imponiendo presencia en la pintura y Beigier aportando velocidad y gol, el conjunto dirigido por Mario Vildoza tomó el control de los primeros minutos.

La circulación de balón y las transiciones rápidas le permitieron marcar el ritmo del juego, aunque la diferencia fue corta al cierre del primer cuarto.

LOS “CONDORES” CRECIERON DE A POCO Y PASARON AL FRENTE

En el segundo parcial los “Cóndores” lograron acomodarse mejor en el partido. Stehli asumió protagonismo ofensivo y Roveres aportó desde la línea de libres para que la visita emparejara el trámite y, luego, pasara al frente.

Fusión perdió solidez defensiva y permitió que Jujuy encontrara espacios, y así el conjunto de Guillermo Tasso se fue al descanso largo con una leve ventaja.

UNA MONTAÑA RUSA DE BÁSQUET Y EMOCIONES

El tercer cuarto fue el más parejo del encuentro. Ambos equipos alternaron aciertos y errores en un desarrollo intenso. Fusión encontró respuestas desde el banco, mientras que Jujuy Básquet sostuvo su estructura defensiva y combinó presión con defensa zonal.

El marcador se mantuvo ajustado y el juego entró en un golpe por golpe permanente.

En el último cuarto, el quinteto jujeño llegó a sacar ocho puntos de ventaja con buena efectividad desde el perímetro, pero no logró sostenerla.

Fusión Riojana reaccionó con presión alta, robos y puntos rápidos. Beigier lideró la remontada y Abeiro fue determinante cerca del aro para llevar el partido al suplementario.

En los cinco minutos finales, el local fue muy superior. Con mayor claridad ofensiva y una defensa que neutralizó a Jujuy Básquet, Fusión Riojana cerró el juego con un contundente 11-2 y se quedó con el triunfo.

Para los jujeños, la visita a La Rioja continuará este martes cuando enfrenten a Amancay, en busca de la recuperación.