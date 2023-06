Legisladores promueven investigación de los disturbios del 20 de junio en Jujuy

“Vamos a ver y determinar las responsabilidades que hubo en el ataque a la Legislatura el 20 de junio”, definió el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Alberto Bernis, quien este lunes insistió en señalar a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner como actores que avalaron los disturbios.

En conferencia de prensa diputados provinciales alineados en el frente Cambia Jujuy anunciaron que presentarán un proyecto para que la Legislatura proceda a conformar una comisión especial que tenga como misión investigar todo lo relacionado con los hechos de violencia ocurridos el pasado martes.

Manifestantes que provocaron graves daños durante las protestas del martes pasado en San Salvador de Jujuy fueron imputados por el MPA por la comisión de una serie de delitos. Foto: Vía Jujuy

Ese día las adyacencias del edificio parlamentario y barrios próximos fueron escenario de una dramática serie de enfrentamientos que se desató entre manifestantes y la policía, originada en una protesta de organizaciones sociales y sindicatos contra la reforma constitucional que por esas horas se finiquitaba en el recinto de sesiones de la Legislatura.

La violenta jornada terminó con un saldo de más de 170 heridos entre manifestantes y personal de la fuerza de seguridad y 68 detenidos que fueron recobrando su libertad con el paso de las horas y los días. También fueron cuantiosos los daños en oficinas de la Legislatura, el Ascensor Urbano, vehículos, frentes de comercios y viviendas, veredas, semáforos, mobiliario urbano y media docena de automóviles incendiados.

Cuadrillas del municipio capitalino recogieron de las calles 190 toneladas de piedras y escombros, según informaron las autoridades.

En la presentación ante los medios, Bernis dijo que esa comisión investigadora tendrá por objeto “el análisis, la evaluación y el esclarecimiento de los hechos”, un ataque que configura “un delito muy grave” en razón de que “la Legislatura es un poder del Estado”, explicó.

“VINIERON A PROVOCAR UN GOLPE DE ESTADO”

Acompañado por miembros del bloque legislativo y convencionales constituyentes del mismo espacio político, de manera preliminar el también vicegobernador electo afirmó que en el seno del frente Cambia Jujuy “estamos seguros que hubo sectores políticos detrás de esto, avalados por el presidente (Alberto Fernández) y la vicepresidente de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner)”, al tiempo que acusó que en Jujuy sus “laderos pretenden (instalar) el caos y la violencia”.

Medios de toda la provincia fueron convocados a la conferencia de prensa en el bloque radical de la Legislatura de Jujuy para el anuncio de un proyecto para investigar los graves acontecimientos del 20 de junio último. Foto: Vía Jujuy

“Creemos que hay una intencionalidad política”, subrayó entonces y en ese sentido aseveró que “hemos visto mucha gente de afuera de la provincia de Jujuy, a muchos militantes, a muchos delincuentes que vinieron con la intención de oponerse y romper todo, y provocar un golpe de estado”, denunció.

También fue enfático al decir que “esto no va a quedar así. Vamos a seguir adelante nosotros como fuerza política (y) vamos a convocar al pueblo jujeño, los que nos votan y los que no nos votan, los que quieren la paz en Jujuy, a que acompañen para que vivamos en paz, para que Jujuy viva tranquila, que la violencia no vuelva a imperar en la provincia”.

En esa línea Bernis recordó que “el 7 de mayo, más del ochenta por ciento de los jujeños han votado en contra de la violencia, a favor de la paz”, enfatizó.

El proyecto de creación de la comisión investigadora sería presentado en el curso de las próximas horas y se estima que tomará estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria.

El cuerpo tendrá “amplias facultades para requerir a sectores privados y públicos, incluida la Justicia, información para determinar por qué se ha atentado contra el Poder Legislativo”, indicó Bernis, a la par de expresar su “esperanza” en que la comisión investigadora “tenga el éxito suficiente para determinar las responsabilidades y los delitos que cometieron algunos sectores que, entendemos, responden a un sector político minoritario”.

En el articulado del proyecto de ley se establece que la comisión estaría conformada por nueve miembros con una “representación proporcional” de los integrantes de la Cámara, completó el jefe de la bancada oficialista.