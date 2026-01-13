La Policía de Jujuy se conecta a la red de satélites de Elon Musk para mejorar su servicio

En una jornada que las autoridades valoraron como “de gran relevancia institucional para las fuerzas de seguridad”, el gobernador Carlos Sadir presidió la ceremonia de ascenso al grado inmediato superior de más de 1.900 efectivos de la Policía de Jujuy y 725 efectivos del Servicio Penitenciario provincial, y el acto de entrega de las primeras antenas satelitales Starlink que equiparán a móviles policiales destinados a la Puna, la Quebrada de Humahuaca y zonas rurales.

Esta tecnología -se dijo en la ocasión- permitirá que vehículos y destacamentos que operan en áreas rurales, fronterizas y de difícil acceso cuenten con internet de alta velocidad, telefonía IP y transmisión de datos en tiempo real.

El equipamiento, que está destinado a móviles y destacamentos del interior, "va a mejorar drásticamente el trabajo de la fuerza", dijo el gobernador Carlos Sadir en el acto realizado en la Ciudad Cultural.

CONECTIVIDAD, UNA HERRAMIENTA VITAL

En una primera etapa se trabaja en el equipamiento de los móviles policiales destinados a las regiones Puna y Quebrada, y áreas rurales, mientras que una segunda fase llevará conectividad a destacamentos con asiento en zonas remotas, como los de Paso de Jama, Coranzulí, Cusi Cusi, Caspalá, Santa Ana, Rinconada y Santa Catalina.

“Venimos equipando al Ministerio de Seguridad con herramientas que son vitales para destacamentos alejados de los centros urbanos. La conectividad va a mejorar drásticamente el trabajo de la fuerza” en esos ámbitos, dijo Sadir en el acto al presentar los equipos.

La entrega del equipamiento tuvo lugar en el marco del acto de ascenso de 1.900 efectivos de la Policía de Jujuy y 725 efectivos del Servicio Penitenciario, encabezado por el gobernador Carlos Sadir y el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro.

En el mismo sentido, funcionarios de la cartera de Seguridad destacaron que con la puesta en servicio de estos recursos tecnológicos se agilizará el despacho de móviles, el pedido de refuerzos y la coordinación inmediata con organismos de emergencia como Defensa Civil, SAME y Bomberos.

INTERNET SATELITAL PARA TRANSFORMAR EL SERVICIO

Los nuevos recursos satelitales posibilitarán una transformación en el servicio de seguridad en distintas zonas de la provincia, afirman las autoridades.

La implementación de la tecnología de las antenas satelitales Starlink para la Policía de Jujuy se desarrollará en dos fases estratégicas, comenzando por su instalación en móviles de patrullaje.

Técnicos a cargo del plan de trabajo destacaron una serie de virtudes que implica la implementación de equipamiento Starlink para la modernización y mejora de la seguridad en Jujuy, enunciando los siguientes: