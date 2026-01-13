La Policía de Jujuy se conecta a la red de satélites de Elon Musk para mejorar su servicio

En una jornada que las autoridades valoraron como “de gran relevancia institucional para las fuerzas de seguridad”, el gobernador Carlos Sadir presidió la ceremonia de ascenso al grado inmediato superior de más de 1.900 efectivos de la Policía de Jujuy y 725 efectivos del Servicio Penitenciario provincial, y el acto de entrega de las primeras antenas satelitales Starlink que equiparán a móviles policiales destinados a la Puna, la Quebrada de Humahuaca y zonas rurales.
Esta tecnología -se dijo en la ocasión- permitirá que vehículos y destacamentos que operan en áreas rurales, fronterizas y de difícil acceso cuenten con internet de alta velocidad, telefonía IP y transmisión de datos en tiempo real.
CONECTIVIDAD, UNA HERRAMIENTA VITAL
En una primera etapa se trabaja en el equipamiento de los móviles policiales destinados a las regiones Puna y Quebrada, y áreas rurales, mientras que una segunda fase llevará conectividad a destacamentos con asiento en zonas remotas, como los de Paso de Jama, Coranzulí, Cusi Cusi, Caspalá, Santa Ana, Rinconada y Santa Catalina.
“Venimos equipando al Ministerio de Seguridad con herramientas que son vitales para destacamentos alejados de los centros urbanos. La conectividad va a mejorar drásticamente el trabajo de la fuerza” en esos ámbitos, dijo Sadir en el acto al presentar los equipos.
En el mismo sentido, funcionarios de la cartera de Seguridad destacaron que con la puesta en servicio de estos recursos tecnológicos se agilizará el despacho de móviles, el pedido de refuerzos y la coordinación inmediata con organismos de emergencia como Defensa Civil, SAME y Bomberos.
INTERNET SATELITAL PARA TRANSFORMAR EL SERVICIO
Los nuevos recursos satelitales posibilitarán una transformación en el servicio de seguridad en distintas zonas de la provincia, afirman las autoridades.
Técnicos a cargo del plan de trabajo destacaron una serie de virtudes que implica la implementación de equipamiento Starlink para la modernización y mejora de la seguridad en Jujuy, enunciando los siguientes:
- Conectividad en zonas sin infraestructura: estos equipos permiten acceso a Internet de alta velocidad en lugares donde no hay red de fibra óptica ni cobertura móvil, como la Puna, zonas rurales o pasos fronterizos alejados.
- Mejor coordinación operativa: facilitan comunicaciones en tiempo real entre puestos policiales, móviles, comisarías y centros de comando, mejorando la toma de decisiones y la respuesta ante emergencias.
- Soporte para operativos especiales y emergencias: son clave en operativos en terreno (búsqueda de personas, control fronterizo, catástrofes naturales), ya que pueden ser instalados rápidamente y funcionar de forma autónoma.
- Acceso a sistemas y bases de datos: permiten consultar en línea antecedentes, sistemas judiciales, geolocalización, videovigilancia y plataformas administrativas desde cualquier punto de la provincia.
- Capacitación y modernización institucional: habilitan capacitaciones virtuales, videoconferencias y uso de herramientas digitales, reduciendo el aislamiento del personal que trabaja en localidades alejadas.