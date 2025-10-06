La natación de Jujuy tendrá un representante en el Mundial de Aguas Abiertas, en Dubái

Una historia de resiliencia y superación se verá coronada en diciembre próximo cuando el joven nadador jujeño Antonio Reynoso Mayo se lance al agua en Kite Beach, Dubái, para participar en la final mundial del Oceanman World Championship, etapa culminante del circuito internacional Oceanman Races, una competencia de natación en aguas abiertas que se desarrolla a lo largo del año en fantásticos destinos turísticos alrededor del mundo.

Tras haber superado con entereza y mucho esfuerzo enfermedades que podrían haberlo dejado postrado, Antonio Reynoso Mayo se dedicó a la práctica de la natación y comenzando a incursionar en la competencia, los buenos resultados obtenidos lo impulsaron a buscar objetivos verdaderamente desafiantes.

Así es como alcanzó su clasificación al Mundial de Aguas Abiertas Oceanman Races, mérito que le fue reconocido por el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy mediante una declaración “de interés municipal” a su logro, considerado por el cuerpo parlamentario “de gran relevancia para el deporte jujeño, dado que se trata de uno de los deportistas más jóvenes en alcanzar esta instancia”.

Concejales capitalinos recibieron al nadador Antonio Reynoso Mayo, familiares y su entrenador, para hacerle entrega de la declaración "de interés municipal" a su participación en un campeonato mundial de natación en aguas abiertas.

Una copia de la declaración nº 125/2025 le fue entregada al nadador de 14 años en un sencillo acto cumplido en la sede del Concejo Deliberante, en el barrio Los Huaicos.

UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN QUE DARÁ LA VUELTA AL MUNDO

En su carácter de entrenador del joven destacado, el profesor Gonzalo Paredes reseñó en la ocasión que “Antonio hace dos años empezó a hacer el circuito de aguas abiertas; hace un año se consagró campeón de aguas abiertas a nivel NOA, y en marzo de este año decidimos hacer el (circuito) nacional, que es para poder ir al mundial”.

Agradeció a la familia Reynoso Mayo la confianza puesta en su trabajo como entrenador, como también a las autoridades del Deliberante por la distinción otorgada a su pupilo, lo cual -destacó- contribuirá a visibilizar su trayectoria y la preparación de cara al compromiso en aquel país de los Emiratos Árabes Unidos.

En la misma línea la concejal Melisa Silva, autora de la iniciativa materializada en la citada resolución, aseguró que “la vida de Antonio, su historia de superación, con toda su familia, nos inspira a todos”, al tiempo que puso en relieve que haber otorgado “el apoyo de todos los concejales para que se difunda lo que Antonio está haciendo, para que apoyen sus logros en general, es también apoyar el deporte”.

Con 14 años, el jujeño Antonio Reynoso Mayo competirá en diciembre próximo en el Oceanman World Championship, en Dubái.

El competidor y su entrenador emprenderán viaje el 2 de diciembre hacia su destino asiático, donde las pruebas se desarrollarán del 5 al 7 de ese mes. “Estamos juntando dinero para cubrir el viaje, haciendo rifas y organizando el evento ‘La Noche de las Luciérnagas’ que se realizará el 11 de octubre en el dique La Ciénaga”, del cual se puede encontrar información en Instagram: @posta_nocturna, indicó el profesor Paredes.

A su vez el padre del nadador, Mario Antonio Reynoso, apuntó que “toda donación monetaria es bien recibida”, lo cual se puede realizar al alias “Antonio a Dubai”, como asimismo “pueden colaborar con una oración, es más que suficiente. Eso también nos ayuda mucho a seguir este camino para lograr este sueño”, señaló.

Al momento de agradecer la declaración de los concejales de la ciudad, Antonio Reynoso Mayo dijo sentirse “muy emocionado por que se me esté reconociendo en todo en esto, no pensé que iba a llegar a estos niveles”, confesó el nadador de aguas abiertas y también karateca, y a la par de alentar “a los jóvenes jujeños para que se animen a entrenar”, comentó: “Mi recorrido fue caótico, pero estoy bien, de ahora hasta diciembre voy a entrenar mucho y si es que puedo, voy a traer el oro para Jujuy”, prometió.